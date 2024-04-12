"Солдат вышкребают отовсюду": РФ отправляет на войну в Украину Тихоокеанский флот

Кремль отправляет на войну личный состав Тихоокеанского флота России, а также 11-й армии ВВС и ПВО.

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Тихоокеанский флот РФ отправляют на войну в Украину / Коллаж: Главред, фото: structure.mil.ru

Российская оккупационная армия терпит серьезные потери на войне в Украине. Чтобы восполнить санитарные и безвозвратные потери, а также укомплектовать новые военные подразделения, Кремль отправляет на войну личный состав Тихоокеанского флота России, а также 11-й армии ВВС и ПВО. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что указанные военные соединения государства-агрессора РФ ранее не были непосредственно вовлечены в ведение боевых действий против Украины.

"Согласно решению командующего тихоокеанского флота РФ Виктора Лиины, ротации в Сирию полностью прекращены, и весь личный состав отправляется в зону боевых действий на территорию Украины. Речь идет о 2000 российских военнослужащих из Приморского и Камчатского краев России", - говорится в сообщении.

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Еще около 400 солдат из числа воинских частей 11-й армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Хабаровского края РФ, заделывают дыры 155-й и 40-й бригад морской пехоты России, которые ведут боевые действия против Украины и имеют некомплект из-за огромных потерь.

Часть личного состава из военных соединений дальнего востока России войдет в новую мотострелковую бригаду государства-агрессора, которую формируют в Воронеже, добавили в ГУР.

Отметим, по данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери РФ с 24 февраля 2022 года по 12 апреля 2024 года составили:

451 730 человек личного состава;

7146 танков;

13 698 боевых бронированных машин;

11 486 артиллерийских систем;

1042 РСЗО;

755 средства ПВО;

347 самолетов;

325 вертолетов;

9161 БПЛА оперативно-тактического уровня;

2087 крылатые ракеты;

26 кораблей;

1 подлодка;

15 339 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

1888 единиц специальной техники.

Потери России в войне в Украине / Фото: Главред

Как сообщал Главред, в Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп в 2022 году. Это не менее 1300 танков, более 5000 боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР), а также не менее 100 000 военных.

По оценкам НАТО на март 2024 года, с начала российско-украинской войны оккупационные силы РФ потеряли более 350 тысяч личного состава. Как подчеркнул генсек Альянса Йенс Столтенберг, Украина мужеством и творческим подходом продемонстрировала, что "российских военных можно победить".

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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