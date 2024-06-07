'Почему мы должны подчиняться РФ': Макрон об отправке инструкторов в Украину

Президент Франции не считает учения на суверенной территории Украины ее солдат эскалацией.

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Президент Франции не считает учения на суверенной территории Украины ее солдат эскалацией / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Франция не хочет эскалации войны, но хочет помочь Украине обороняться. Поэтому Париж хочет иметь коалицию партнеров, которые были бы готовы направить в Украину своих инструкторов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Относительно инструкторов на территории Украины, мы говорили об этом 26 февраля, если вы помните. Зеленский и его министр обороны четко выразили потребности Украины. Украина сегодня мобилизует гораздо больше людей, и их надо будет эффективнее обучать на украинской территории. Это легитимная мера", - сказал он.

Макрон также подчеркнул, что Франция не воюет с Россией, не хочет эскалации, но хочет сделать все, чтобы помочь Украине обороняться. Президент Франции не считает обучение на суверенной территории Украины ее солдат эскалацией.

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"Почему мы должны подчиняться России, которая решит, что мы не имеем права отправлять инструкторов? Мы не согласны с этими "красными линиями". Третье - мы решили, что мы хотим иметь коалицию, и уже многие наши партнеры дали согласие", - подчеркнул президент Франции.

В то же время, он уточнил, что из уважения к партнерам не может сейчас сказать, что Франция будет это делать.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский также высказался на тему отправки в Украину инструкторов стран Запада.

"Я хочу, чтобы была четко сформулирована наша позиция. Мы поддерживаем инициативу президента Макрона по отправке инструкторов в Украину. И кстати, это просто сокращает путь к обучению. В чем сюрприз? Страны НАТО обучали наших солдат на своих территориях, но это более короткий путь. Поэтому я благодарен за эту инициативу", - сказал он.

Риторика Макрона относительно войны в Украине резко изменилась Французский лидер Эммануэль Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал очень "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, постоянно призывая стороны к "диалогу". Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам. Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США, Макрон переключился на "воинственную позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса. Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют рост давления на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

Встреча Зеленского с Макроном - главные новости

Напомним, президент Владимир Зеленский в четверг, 6 июня, прибыл в Париж, где встретился с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Сообщалось, что Украина получит в рамках очередного пакета помощи от Франции боевые самолеты Mirage 2000-5. Кроме того, Франция планирует подготовить полноценную бригаду украинских военных численностью 4500 тысяч человек.

Также президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил предоставление ВСУ разрешения наноситьудары по территории России французским вооружением. При этом иностранный лидер не уточнил дальности этих атак.

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