'Не должны исключать': в Польше заговорили об отправке войск в Украину

Польские войска могут оказаться в Украине, заявил Радослав Сикорский.

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В Польше не исключили отправку войск в Украину / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 38 окрема бригада морської піхоти

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал вероятность отправки польских военных в Украину.

По его словам, нельзя исключать того, что польские войска могут оказаться в Украине, сообщает агентство Reuters.

В то же время глава польского внешнеполитического ведомства не уточнил, какую роль могут играть польские войска в Украине.

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"Мы не должны исключать этого", - добавил Сикорский отвечая на вопрос о том, готова ли Польша отправить войска в Украину.

Он пояснил, что необходимо заставить российского диктатора Владимира Путину гадать об истинных намерениях союзников по этому вопросу.

Вероятность отправки войск в Украину - последние новости

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский заявил о том, что в Украину прибудут французские военные инструкторы. Однако в Минобороны Франции не подтвердили информацию о направлении французских инструкторов для обучения военных Украины. "В Министерстве вооруженных сил не назвали точную дату и не подтвердили эту информацию", — отмечается в сообщении.

Ранее Эммануэль Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Как сообщалось ранее, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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