Оккупанты оттягивают С-300 подальше от границы, а ВСУ готовят удары по РФ авиацией

В украинской разведке доложили о действиях оккупантов в ответ на удары по их позициям С-300 в Белгородской области.

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ВСУ бьют по тылам россиян / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, 22 отдельная механизированная бригада

Вооруженные Силы Украины наносят эффективные удары по российским позициям в Белгородской и Курской областях, следствием чего стало, в частности, оттягивание сил и средств ВС РФ подальше от российско-украинской границы, рассказал в эфире телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов. В то же время в экспертных кругах допускают, что украинские войска готовятся к более широким ударам по ПВО россиян - но уже авиацией.

Юсов, комментируя ситуацию на Белгородщине, фактически подтвердил слова Салливана, что западное оружие, которое ВСУ применяют против российского приграничья, уже застопорило наступление России на Харьковщину.

Кроме того, россияне начали оттягивать огневые точки, из которых бьют по региону, подальше от границы.

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"Что касается изменения тактики врага... Они, безусловно, учитывают новые риски и пробуют на большие расстояния оттягивать свои средства, чтобы подстраховать себя. Нам действительно удалось приостановить врага на Харьковщине, стабилизировать ситуацию", - отметил Юсов.

ВСУ готовят удары по позициям россиян в РФ авиацией

По мнению военного аналитика Александра Мусиенко, уничтожением С-300/С-400 Вооруженные силы выполняют сразу несколько задач: прикрывают Харьковщину от последующих обстрелов и "расчищают" небо над приграничными регионами России для дальнейших ударов уже крылатыми ракетами.

"То есть уничтожается система ПВО, которая может наносить удары по наземным объектам в Харькове, но это еще и система ПВО, то есть появляется пространство для нанесения ударов авиацией", - пояснил Мусиенко в эфире телемарафона.

Эксперт считает, что ВСУ уже вскоре смогут наносить удары по территории России британскими и французскими крылатыми ракетами.

"Я думаю, что вскоре Украина расширит границы ударов крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP в Белгородской и Курской областях. Этого еще недостаточно для оперативных тылов (это расстояние 100-150 км от границы), но это зона поражения", - добавил аналитик.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Удары по россиянам в России - главное

США вслед за странами Европы разрешили Украине бить по территории России своим оружием. Правда, эти атаки ограничиваются только приграничными регионами РФ, откуда оккупанты ведут обстрел Харькова и наступают на Украину.

Согласно данным СМИ, ВСУ атаковали позиции российских оккупантов в первые часы после получения соответствующего разрешения от Вашингтона.

По последней информации, Украина уже начала использовать против захватчиков, в частности, установки HIMARS. Главред раскрыл впечатляющие потери россиян после прилетов американских снарядов.

Тем не менее Украина будет просить Запад увеличить радиус ударов по России переданным ВСУ оружием, что подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В Белом доме подтвердили, что это позволило ВСУ приостановить продвижение российских оккупантов на Харьковщине.

"Импульс этой операции (России, - Главред) в Харьковской области застопорился. Сейчас Харьков все еще находится под угрозой, но россияне не смогли добиться существенного прогресса в последние дни в этом районе, и Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в удержании линии и отражении агрессивных российских сил", - подчеркнул советник Байдена Джейк Салливан.

Куда ВСУ могут бить западным вооружением по России? / Инфографика Главреда

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