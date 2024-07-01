Кремлю померещились ВСУ у границ Беларуси: раскрыты планы Путина и Лукашенко

У Путина в рамках информационной операции против Украины поделились своими фантазиями о якобы украинской армии у границ Беларуси и "ответных действиях".

https://glavred.info/world/kremlyu-pomereshchilis-vsu-u-granic-belarusi-raskryty-plany-putina-i-lukashenko-10577294.html Ссылка скопирована

Лукашенко и Путин могут обсудить "войска Украины у границ Беларуси" / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Агрессор Россия и подконтрольная ей Беларусь, с территории которой оккупанты напали на север Украины в позапрошлом году, проводят информационную операцию против Киева. Минску и Москве померещились войска у белорусской республики, они обеспокоены, и "проблему" могут обсудить Путин с Лукашенко.

В публикации Коммерсанта информация относительно "концентрации войск Украины у границ Беларуси" подается как факт.

Рупор Кремля Дмитрий Песков говорит об "обеспокоенности" как РФ, так и РБ. И Путин с Лукашенко могут это обсудить на саммите ШОС.

видео дня

"Конечно, это (выдумки о ВСУ у Беларуси, - ред.) причина для беспокойства не только Минска, но и Москвы. Если посчитают необходимым, они (Путин с Лукашенко, - ред.) это смогут сделать (обсудить, - ред.), потому что они там увидятся", - сказал Песков.

Пропагандисты в своих выдумках пошли еще дальше и спросили у кремлевского представителя, готова ли Москве в таких условиях, мол, помочь Минску.

"Белоруссия — это союзное государство, у нас есть особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и специальных служб. И наши министерства обороны находятся в партнерском постоянном контакте", - не менее цинично ответил Песков.

Позиция Беларуси в войне против Украины Республика Беларусь, близкий союзник Российской Федерации, поддержала своего восточного соседа в российском вторжении в Украину в 2022 году. Перед началом широкомасштабного вторжения Республика Беларусь позволила ВС РФ проводить недельные военные учения на своей территории; однако российские войска не покинули страну после того, как они должны были закончить. Беларусь позволила Российской Федерации осуществить часть вторжения со своей территории, предоставляя России кратчайший наземный путь к столице Украины Киеву. Республика Беларусь сначала отрицала свою причастность к войне, но впоследствии признала, что позволила российским ракетным установкам, размещенным на ее территории, обстреливать украинские цели, пишет Википедия.

Информационная операция РФ о "войсках Украины у границ Беларуси" – что об этом известно:

Министерство обороны Беларуси 29 июня опубликовало заявление заместителя командующего ССО РБ Вадима Лукашевича. Тот сказал, что Украина якобы стягивает войск и военную технику к границе с Беларусью и "готовит проникновение диверсантов". Глава Генштаба Беларуси Муравейко решил не отставать от коллеги и придумал 10 батальонных тактических групп НАТО у белорусских границ.

Информация о якобы нападении Украины на Беларуси не соответствует действительности, сказал руководитель Центра противодействия информации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко. Москва проводит информационную операцию, чтобы вынудить ВСУ бросить больше войск на северное направление. На самом деле угроза исходит как раз таки от россиян на территории Беларуси.

В Госпогранслужбе Украины потроллили Беларусь за выдумки о нападении ВСУ. Пограничники вспомнили знаменитую фразу Лукашенко, который показывал на карте "откуда готовится нападение". Позже это стало смешным мемом.

"Им мерещится стягивание самых разнообразных подразделений, всего имеющегося вооружения и техники. Кого и что они только не упоминали, и кто уже только не делал такие заявления. Вероятно, и сами запутались в своих показаниях. Это снова таки очень напоминает тезисы о том, "откуда готовилось наступление". Возможно, и карты уже нарисовали... Приятно, конечно, что они не забывают о нашем государстве, но пусть не переживают – Украина не представляет для них угрозы, мы наоборот вынуждены обороняться, в т.ч. и на белорусском направлении, ведь Беларусь продолжает поддерживать террористов, а в свое время открыла российским захватчикам свою границу. Украина же защищает и будет защищать свои территории от нападок врагов", - подчеркнули в ГПСУ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред