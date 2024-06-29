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"Украина готовит нападение на Беларусь": в СНБО сделали заявление о ситуации

Андрей Ганчук
29 июня 2024, 16:45
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В приграничной с Беларусью зоне присутствуют российские диверсионно-разведывательные группы, но сил для вторжения сейчас у них нет, сказал Александр Коваленко.
войска РФ, Беларусь, Украина
У РФ нет войск для военного вторжения в Украину из Беларуси - ЦПД / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, GoogleMaps

Агрессор Россия раскручивает информационную операцию о якобы подготовке Украины к атакам на Беларусь. Информация не соответствует действительности. Ее распространяют для того, чтобы оттянуть больше украинских сил на данное направление. Об этом заявил руководитель Центра противодействия информации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что россияне придумывают различные вбросы, которые отрабатывают пограничники Беларуси. На самом деле угроза как раз таки идет из Беларуси, где в приграничье сосредоточены ДРГ оккупантов.

"Задача россиян проста – за счет нагнетания оттащить больше наших сил туда. Любая информация о нашей активности в пограничной зоне является ложью. Наличие россиян со стороны Беларуси в качестве ДРГ – есть. Но для вторжения сил там нет", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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Угроза наступления РФ из Беларуси – главные новости по теме:

Беларусь начала внезапную проверку готовности армии, ранее заявили в Минобороны республики. В частности, 21 июня в Брестской и Гомельской областях, которые граничат с Украиной, проводили проверку боевой готовности сил ССО, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.

Есть три признака, которые будут указывать, что войска РФ собрались на Киев, сказал военный аналитик, сооснователь общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев. Это передислокация войск, личного состава и развертывание полевых госпиталей. Пока таких признаков нет.

Лукашенко будет делать что угодно, лишь бы Беларусь не принимала участия в войне, считает военный аналитик Сергей Ауслендер. К тому же у белорусской армии нет опыта, а у россиян не хватает сил для наступления в этом районе.

Позиция Беларуси в войне против Украины

Республика Беларусь, близкий союзник Российской Федерации, поддержала своего восточного соседа в российском вторжении в Украину в 2022 году. Перед началом широкомасштабного вторжения Республика Беларусь позволила ВС РФ проводить недельные военные учения на своей территории; однако российские войска не покинули страну после того, как они должны были закончить.

Беларусь позволила Российской Федерации осуществить часть вторжения со своей территории, предоставляя России кратчайший наземный путь к столице Украины Киеву.

Республика Беларусь сначала отрицала свою причастность к войне, но впоследствии признала, что позволила российским ракетным установкам, размещенным на ее территории, обстреливать украинские цели, пишет Википедия.

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