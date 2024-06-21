У границы с Украиной: Беларусь начала внезапную проверку готовности армии

Беларусь сегодня, 21 июня, начала внезапную проверку готовности воинских частей к выполнению задач по назначению. Проверка коснется подразделений оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО. Также запланировано выполнение "учебно-боевых задач". Об этом заявили в министерстве обороны Республики Беларусь.
"Сегодня началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил к выполнению задач по назначению. К проверке привлекаются воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО", - говорится в сообщении.видео дня
В оборонном ведомстве Беларуси отметили, что на первом этапе будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступа на боевое дежурство.
"В дальнейшем воинские части и подразделения должны выполнить учебно-боевые задачи", - заявили в МО Беларуси.
Уточняется, что проверку будут проводить на полигонах и на участках местности в Брестской и Гомельской областях.
Позиция Беларуси в войне против Украины
Республика Беларусь, близкий союзник Российской Федерации, поддержала своего восточного соседа в российском вторжении в Украину в 2022 году. Перед началом широкомасштабного вторжения Республика Беларусь позволила ВС РФ проводить недельные военные учения на своей территории; однако российские войска не покинули страну после того, как они должны были закончить.
Беларусь позволила Российской Федерации осуществить часть вторжения со своей территории, предоставляя России кратчайший наземный путь к столице Украины Киеву.
Республика Беларусь сначала отрицала свою причастность к войне, но впоследствии признала, что позволила российским ракетным установкам, размещенным на ее территории, обстреливать украинские цели, пишет Википедия.
Риск наступления врага из Беларуси - что известно
Напомним, как ранее сообщал Главред, армия Беларуси вероятно не будет привлекаться к войне в Украине. Численность российских войск в Беларуси не является достаточной для формирования группировки, которая могла бы подготовить нападение, подобное тому, что произошло в феврале 2022 года.
По мнению Селезнева, Александр Лукашенко не заинтересован в том, чтобы его армия участвовала в атаке на Украину.
Ранее, Беларусь начала совместные учения авиации и противовоздушной обороны с Россией. Украинские разведчики следили за действиями военных обеих стран, чтобы оценить уровень угрозы для Украины.
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