Удары ВСУ по Беларуси: Загородний рассказал, что грозит Лукашенко

Украине нужно требовать больше вооружений, авиации и другой военной помощи от союзников на Западе, убежден политический эксперт Тарас Загородний.

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Лукашенко может лишиться двух НПЗ в Беларуси - эксперт / Коллаж: Главред, фото: Кремль, 35 ОБрМП

Переломный момент на международной арене в отношении войны России против Украины уже наступил, когда Запад разрешил применять свое оружие по российской территории. Теперь ВСУ могли бы ударить и по Беларуси, чтобы Мозырский и Новополоцкий НПЗ оказались там "лишними". Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Украина уже обезопасила свой северный фронт.

"Переломный момент наступил – разрешение бить по РФ получено, и его нужно наращивать. Кстати, это автоматически означает и удары по территории Беларуси. Фактически Украина уже обезопасила свой северный фронт. Думаю, что Лукашенко с грустью осознаёт, что как минимум Мозырский и Новополоцкий НПЗ могут оказаться лишними на белорусской территории", - отметил эксперт. видео дня

Также он добавил, что теперь нужно, чтобы Запад дал еще больше оружия.

"На данный момент инициатива на стороне Украины, и нужно её реализовывать: требовать больше оружия, авиации и всего остального. На Западе боятся хаоса в России – так пускай РФ шурует на границы 1991 года, и тогда там будет спокойнее, меньше хаоса", - подчеркнул Тарас Загородний.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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