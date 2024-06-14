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Удары ВСУ по Беларуси: Загородний рассказал, что грозит Лукашенко

Андрей Ганчук
14 июня 2024, 15:52
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Украине нужно требовать больше вооружений, авиации и другой военной помощи от союзников на Западе, убежден политический эксперт Тарас Загородний.
Лукашенко, ВСУ
Лукашенко может лишиться двух НПЗ в Беларуси - эксперт / Коллаж: Главред, фото: Кремль, 35 ОБрМП

Переломный момент на международной арене в отношении войны России против Украины уже наступил, когда Запад разрешил применять свое оружие по российской территории. Теперь ВСУ могли бы ударить и по Беларуси, чтобы Мозырский и Новополоцкий НПЗ оказались там "лишними". Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Украина уже обезопасила свой северный фронт.

"Переломный момент наступил – разрешение бить по РФ получено, и его нужно наращивать. Кстати, это автоматически означает и удары по территории Беларуси. Фактически Украина уже обезопасила свой северный фронт. Думаю, что Лукашенко с грустью осознаёт, что как минимум Мозырский и Новополоцкий НПЗ могут оказаться лишними на белорусской территории", - отметил эксперт.

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Также он добавил, что теперь нужно, чтобы Запад дал еще больше оружия.

"На данный момент инициатива на стороне Украины, и нужно её реализовывать: требовать больше оружия, авиации и всего остального. На Западе боятся хаоса в России – так пускай РФ шурует на границы 1991 года, и тогда там будет спокойнее, меньше хаоса", - подчеркнул Тарас Загородний.

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Удары по России оружием Запада - главные новости по теме:

США сняли табу на удары Украины американским оружием по территории России. Администрация Джо Байдена разрешила применять вооружения в приграничье. Впрочем, дальнобойные ракеты ATACMS применять по РФ пока не разрешают.

У Байдена заявили, что есть первые успехи Украины в применении оружия США по России. Как объяснили в администрации, решение о снятии запрета на удары в приграничье были приняты из-за ситуации в Харьковской области.

Путин не сможет "растоптать" Украину, сказал шеф Пентагона Ллойд Остин. По его словам, применение оружия США по России улучшит положение ВСУ и в целом ситуацию для украинцев.

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