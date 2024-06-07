"Путин не сможет растоптать Украину": США сказали, почему дали разрешение на удары по РФ

В США объяснили, какие перспективы для Украины открывает разрешение на использование западного оружия для атак по территории страны-агрессора России.

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Глава Пентагона рассказал о последствиях разрешения США для Украины избивать по территориям РФ / Колаж: Главред, фото: U.S. Secretary of Defense, flickr

Через несколько дней после объявления президентом США Джо Байденом разрешения на ограниченные удары американским вооружением по целям на российской территории, министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что это решение американского лидера не только улучшает положение Украины сейчас, но и будет "очень, очень полезным для украинцев в будущем".



Как отметил глава Пентагона в интервью CNN, украинские военные смогут не только отвечать на огонь противника, но и уничтожать стратегически важные для РФ установки, что уменьшит возможности агрессора целиться в том числе и по мирным городам Украины.

"Мы предоставили Украине возможность вести ответный огонь, стрелять в ответ по российским войскам, которые стреляют по ним, и иметь возможность уничтожать их артиллерийские батареи, когда они стреляют по украинцам", - пояснил Остин.

Он также выразил уверенность, что планы Путина не заканчиваются только на Украине. Поэтому перед США и всем миром стоит главная задача - не допустить прорыва других границ и помочь украинцам одержать победу, что станет важнейшим достижением для всех.

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"И Украина важна... не только для Украины, не только для Европы - она важна для нас и она важна для всего мира. Итак, мы должны убедиться, что Путин не сможет растоптать Украину, потому что, как сказал президент, есть большая вероятность, почти стопроцентная, что Путин не остановится на достигнутом. Он продолжит двигаться вперед в других актах агрессии", - добавил глава Пентагона.

Что известно о CNN? CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

Разрешение на использование западного оружия для ударов по России - что известно

Ранее Джо Байден сообщил, что дальнобойное американское оружие не может применяться Украиной для удара по правительственным целям в Москве или Кремлю.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил предоставление ВСУ разрешения наносить удары по территории России французским вооружением. При этом иностранный лидер не уточнил дальности этих атак.

Напомним, что Германия накануне разрешила Украине использовать оружие для защиты от ударов с территории РФ. Это подтвердил канцлер Олаф Шольц.

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