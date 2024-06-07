УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Путин не сможет растоптать Украину": США сказали, почему дали разрешение на удары по РФ

Анна Косик
7 июня 2024, 18:58
60
В США объяснили, какие перспективы для Украины открывает разрешение на использование западного оружия для атак по территории страны-агрессора России.
Ллойд Остин, Путин
Глава Пентагона рассказал о последствиях разрешения США для Украины избивать по территориям РФ / Колаж: Главред, фото: U.S. Secretary of Defense, flickr

Через несколько дней после объявления президентом США Джо Байденом разрешения на ограниченные удары американским вооружением по целям на российской территории, министр обороны США Ллойд Остин рассказал, что это решение американского лидера не только улучшает положение Украины сейчас, но и будет "очень, очень полезным для украинцев в будущем".

Как отметил глава Пентагона в интервью CNN, украинские военные смогут не только отвечать на огонь противника, но и уничтожать стратегически важные для РФ установки, что уменьшит возможности агрессора целиться в том числе и по мирным городам Украины.

"Мы предоставили Украине возможность вести ответный огонь, стрелять в ответ по российским войскам, которые стреляют по ним, и иметь возможность уничтожать их артиллерийские батареи, когда они стреляют по украинцам", - пояснил Остин.

Он также выразил уверенность, что планы Путина не заканчиваются только на Украине. Поэтому перед США и всем миром стоит главная задача - не допустить прорыва других границ и помочь украинцам одержать победу, что станет важнейшим достижением для всех.

видео дня

"И Украина важна... не только для Украины, не только для Европы - она важна для нас и она важна для всего мира. Итак, мы должны убедиться, что Путин не сможет растоптать Украину, потому что, как сказал президент, есть большая вероятность, почти стопроцентная, что Путин не остановится на достигнутом. Он продолжит двигаться вперед в других актах агрессии", - добавил глава Пентагона.

Что известно о CNN?

CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

Разрешение на использование западного оружия для ударов по России - что известно

Ранее Джо Байден сообщил, что дальнобойное американское оружие не может применяться Украиной для удара по правительственным целям в Москве или Кремлю.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил предоставление ВСУ разрешения наносить удары по территории России французским вооружением. При этом иностранный лидер не уточнил дальности этих атак.

Напомним, что Германия накануне разрешила Украине использовать оружие для защиты от ударов с территории РФ. Это подтвердил канцлер Олаф Шольц.

Другие новости о заявлениях США в контексте Украины:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Пентагон Ллойд Остин
Реклама

Главное за день

В Украине объявили штормовое предупреждение: будут град, шквалы, грозы и дожди

В Украине объявили штормовое предупреждение: будут град, шквалы, грозы и дожди

19:37 Синоптик
У россиян большие проблемы: ВСУ могут открыть новую "охоту" в Крыму - Свитан

У россиян большие проблемы: ВСУ могут открыть новую "охоту" в Крыму - Свитан

19:25 Украина
Появятся часы, когда у всех будет свет: графики отключения электроэнергии 8 июня

Появятся часы, когда у всех будет свет: графики отключения электроэнергии 8 июня

17:35 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Наталья Могилевская снова стала мамой - первые детали события 32357

Наталья Могилевская снова стала мамой - первые детали события

Король Чарльз выдворил принца и принцессу из дома - что случилось 18305

Король Чарльз выдворил принца и принцессу из дома - что случилось

Это мало кто знает: чем полезен чай из липы - главный секрет напитка 11092

Это мало кто знает: чем полезен чай из липы - главный секрет напитка

Я не для тебя : бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу сделала признание 4700

"Я не для тебя": бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу сделала признание

Последние новости

19:43

Снаряды разного качества и очереди до 2027: Жирохов раскрыл проблемы в поставках оружия

19:37

В Украине объявили штормовое предупреждение: будут град, шквалы, грозы и дожди

19:25

У россиян большие проблемы: ВСУ могут открыть новую "охоту" в Крыму - Свитан

19:18

"F-16 - приоритет": в ВС сделали неожиданное заявление об истребителях Mirage

19:10

Российские оккупанты хвастаются очередным орудием убийствамнение

Украина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - ЖироховУкраина готовится к удару по Крымскому мосту и у нее есть оружие, чтобы его уничтожить - Жирохов
19:06

Постоянные штурмы пехотой и техникой: РФ пытается создать "болевую точку" на фронте

18:58

"Путин не сможет растоптать Украину": США сказали, почему дали разрешение на удары по РФ

18:44

Что значит "варити воду": мало кто знает правильный ответВидео

18:34

Будет блестеть как новое: как почистить золото в домашних условиях - лайфхакВидео

Реклама
17:35

Появятся часы, когда у всех будет свет: графики отключения электроэнергии 8 июня

17:33

Фатальный удар по "мосту Путина" или новой дороге в Крым: ВСУ ждет дилемма

17:27

"Любит Украину и хочет возвращаться": украинский режиссер раскрыл тайну предательницы Ани Лорак

17:09

Без этого документа паспорт не выдадут: что нужно знать украинцам за рубежом

17:01

В Луганске "прилетело" по оккупантам: Лысогор раскрыл детали мощного удара ВСУВидео

16:46

Будут обходить десятой дорогой: 2 неожиданных способа, как избавиться от слизнейВидео

16:38

"Никогда не чистите зубы": стоматолог разорвала TikTok необычными советами

16:36

Мирное соглашение и участие РФ: в Швейцарии сделали заявление по Саммиту мира

16:24

Удары по военным целям в Беларуси: политолог рассказал, пойдут ли на это ВСУ

16:17

Будет прилив счастья: что нужно выбросить 8 июня - приметы

16:14

На Сумщине восемь сел на границе с РФ под угрозой: объявлена эвакуация

Реклама
16:12

Путинист Филипп Киркоров собрался цинично перевести миллионы "детям Донбасса"

15:48

"У нас были проблемы": Байден открыто извинился перед Зеленским

15:38

Украинские женщины-политики и их "двойники" среди наших знаменитостей

15:29

Добавляют не только краску: как отличить качественный чай от подделки - простой методВидео

15:20

Новое контрнаступление ВСУ: названы сроки и условия для его начала

15:16

Московская дочь Ольги Сумской показала свою жизнь в России

15:02

Как починить протертые джинсы: от дырки на одежде не останется и следаВидео

14:58

Ударит температура +32 и будут сильные грозы: в Украине изменится погода

14:54

Сожгли "жирные" цели: ВСУ накрыли огнем из HIMARS оккупантов на Юге

14:14

Переговоры Зеленского и Байдена: подробности и первые заявления

14:12

Украина вышла на финальную стадию вступления в ЕС: известна дата начала переговоров

13:52

"Россияне уже вымотались": война в Украине переходит в новую фазу - Жирохов

13:50

Беглец Дмитрий Ступка рассказал о проблемах отца после "пьяного" ДТП - детали

13:47

Умер звезда фильма "Крепкий орешек"

13:38

Лучше ATACMS: названо самое эффективное оружие для уничтожения Крымского моста

13:38

Мало кто знает чем полезен борщ: неожиданный ответ просто убьет наповал

13:15

В Украине вводят новый режим отключений электроэнергии: названы сроки и детали

12:48

Зеленский во Франции сказал, на кого Путин нападет после УкраиныВидео

12:29

Макрон позвонил Байдену: отправят ли США свои войска в Украину - Politico

12:12

Король Чарльз III покинул Великобританию - что случилось

Реклама
12:06

Армия Украины выбивает оккупантов: в ВСУ раскрыли ситуацию в Харьковской области

11:59

Масштабные взрывы в Луганске: россияне жалуются на удар ракетами ATACMSВидео

11:59

Территориальных уступок РФ не будет: Зеленский заявил, что Украина выиграет войнуВидео

11:39

В России во время репетиции спектакля погибла 28-летняя актриса

11:33

Как скачать видео из TikTok: бывалый хакер подсказал гениальный фокусВидео

11:32

Новолуние в июне 2024: Скорпионам - деньги, Овнам - победа, Ракам - ссораВидео

11:30

Комаров в саду и доме больше не будет: нужно посадить всего 1 растениеВидео

11:11

Порошенко стал богаче на 230 миллионов только за май - СМИ

11:05

Украину вызывают на переговоры: ЕС уже готовит членство - Financial Times

11:03

Будет удар по Крымскому мосту: названы две задачи, которые решают ВСУ

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять