"У нас были проблемы": Байден открыто извинился перед Зеленским

Президент США Джо Байден извинился перед Зеленским и всем украинским народом из-за задержек с военной помощью.

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Байден извинился перед Зеленским и всем украинским народом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент США Джо Байден пришел на переговоры с Владимиром Зеленским и начал перед ним извиняться. Об этом сообщает The Associated Press и CNN.

Байден извинялся за многомесячную задержку в поставке военной помощи Украине. Он извинился не только перед президентом, но и перед всем украинским народом за тот период, когда такая необходимая военная помощь не поступала.

"Я прошу прощения за недели незнания, будет ли принято с точки зрения финансирования, потому что у нас были проблемы с принятием законопроекта, который мы должны были принять, в котором были деньги от некоторых наших очень консервативных членов, которые задерживали его, но мы сделали это", сказал Байден. видео дня

Он акцентировал внимание на том, что американский народ поддерживает Украину в долгосрочной перспективе

"Вы знаете, вы не склонились, вы вообще не уступили, вы продолжаете бороться способом, который просто удивителен, просто великолепен - и мы не собираемся вас оставлять", - добавил он.

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Что известно об истребителях Mirage 2000 / Инфографика: Главред

Истребители Mirage 2000 - что о них известно Mirage 2000 – французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation. Основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки. Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.

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