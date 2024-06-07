"У нас были проблемы": Байден открыто извинился перед Зеленским

Президент США Джо Байден пришел на переговоры с Владимиром Зеленским и начал перед ним извиняться. Об этом сообщает The Associated Press и CNN.
Байден извинялся за многомесячную задержку в поставке военной помощи Украине. Он извинился не только перед президентом, но и перед всем украинским народом за тот период, когда такая необходимая военная помощь не поступала.
"Я прошу прощения за недели незнания, будет ли принято с точки зрения финансирования, потому что у нас были проблемы с принятием законопроекта, который мы должны были принять, в котором были деньги от некоторых наших очень консервативных членов, которые задерживали его, но мы сделали это", сказал Байден.видео дня
Он акцентировал внимание на том, что американский народ поддерживает Украину в долгосрочной перспективе
"Вы знаете, вы не склонились, вы вообще не уступили, вы продолжаете бороться способом, который просто удивителен, просто великолепен - и мы не собираемся вас оставлять", - добавил он.
Визит Зеленского во Францию – последние новости по теме
Президент Владимир Зеленский 6 июня прибыл во Францию, чтобы принять участия в торжествах, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии. Глава государства провел встречу с президентом Франции Макроном. Париж выделит Украине свои боевые самолеты Mirage 2000 и предложит обучение пилотов, сказал Макрон.
Истребители Mirage 2000 - что о них известно
Mirage 2000 – французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation.
Основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.
Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.
Украина выиграет войну, а территориальных уступок агрессору России не будет – такое заявление Зеленский сделал во время своего выступления перед Национальным собранием Франции. Речь президента несколько раз прерывалась аплодисментами.
Россия может напасть на страны Балтии, Польшу и Балканы, также сказал Зеленский. По его словам, российский режим не признает никаких границ, и Кремлю недостаточно даже Европы.
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