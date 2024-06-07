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Макрон позвонил Байдену: отправят ли США свои войска в Украину - Politico

Анна Косик
7 июня 2024, 12:29
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Президент Франции решительно настроен в вопросе отправки войск в Украину, поэтому решил "подключить" и Байдена. Глава США поразил своим ответом.
Макрон, Байден, войска НАТО
Макрон позвонил Байдену с предложением ввести войска в Украину / Коллаж: Главред, фото: The White House, flickr

Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого предложил направить западные силы в Украину для обучения войск в зоне боевых действий.

Байден не поддержал идею союзника. Такой ответ связан с тем, что американский президент обеспокоен потенциальными последствиями отправки войск туда, где они могут оказаться на линии огня. Это касается военных любой из стран НАТО, не только США. По его мнению, это может привести к эскалации конфликта, пишет издание Politico.

"Звонок завершился без решения этого вопроса. И для Байдена и для Макрона это было нормально. Их видение не совпадают в нескольких важных вопросах: Макрон выбрал себе показательную роль сторонника европейской самообеспеченности и самоопределения. Макрон призвал США к такому изменению политики в отношении Украины, которая заставляет администрацию Байдена нервничать", - говорится в сообщении.

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Однако, несмотря на эти разногласия в ведении политики, президенты Франции и США поддерживают высокий уровень доверия друг к другу. Джо Байден в частности понимает, что страны НАТО могут отличаться своей политикой или подходами.

Несмотря на все и США и Франция сейчас имеют одну цель: лишить главу страны-агрессора России Владимира Путина шанса на расширение империи. Поэтому приверженность Макрона Украине и основополагающим демократическим ценностям даже помогла укрепить отношения между ним и президентом.

Что такое Politico?

Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

Отправка иностранных войск в Украину - что известно

Ранее стало известно, что говоря об отправке в Украину своих военных, некоторые страны НАТО имеют в виду переброску сил и средств под эгидой отдельного европейского объединения, а не Альянса.

Напомним, еще с начала полномасштабного вторжения в Украине присутствуют французские военные, но теперь их количество заметно приумножится.

Аналитик Наталья Глоба рассказала, что отправка отдельных войск стран-членов НАТО в Украину для помощи ВСУ возможна по 5-ти сценариям.
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война в Украине Франция Джо Байден Эммануэль Макрон
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