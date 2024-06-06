'Мы будем действовать взвешенно': Шольц - о разрешении бить по РФ

Шольц позволяет Украине наносить такие удары по РФ, какие оккупанты наносят по Харьковской области.

https://glavred.info/ukraine/my-budem-deystvovat-vzveshenno-sholc-o-razreshenii-bit-po-rf-10571060.html Ссылка скопирована

Шольц разрешил Украине бить по РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Германия разрешила Украине использовать оружие для защиты от ударов с территории РФ. Это подтвердил канцлер Олаф Шольц, сообщает Голос Америки.

Он разрешил Украине наносить такие удары по оккупантам, подобные тем, что наносит РФ со своей территории по Харьковской области.

"Чтобы защититься от таких атак, Украина также может использовать оружие, предоставленное нами и нашими союзниками - всегда в соответствии с международными правовыми обязательствами ... Мы тесно скоординировали наш ответ с нашими союзниками. Как всегда", - сказал Шольц. видео дня

В то же время Шольц боится, что его могут втянуть в войну.

"Мы будем действовать взвешенно. Мы тщательно взвешиваем все риски. Я поддерживаю это как канцлер, преданный миру и безопасности Германии", - добавил Шольц.

Что известно о ракетах Taurus / Инфографика: Главред

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 - немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты Taurus оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части - кумулятивный, основной заряд - фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивания бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, тогда как общий вес боевой части - 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость - 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерционная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн. долларов США.

Украина начала использовать западное оружие по России - что следует знать

ВСУ в первые часы после получения соответствующего разрешения от США ударили по военным объектам россиян в Белгородской области.

Однако ВСУ все еще имеют ограничения по применению американского вооружения, например, наши военные не могут запускать дальнобойную баллистику ATACMS и атаковать этим оружием дальние военные объекты оккупантов, которые непосредственно не используются агрессором во время войны.

На крайние меры Вашингтон пошел в связи с обострением ситуации в Харьковской области, где россияне ведут масштабное наступление, пытаясь распылить силы и средства ВСУ.

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался по поводу разрешения Украине бить немецким оружием по военным целям на территории страны-агрессора РФ. Он считает, что это не приведёт к эскалации и обратил внимание на то, что решение предоставить Киеву право использовать немецкое оружие было тщательно продумано в сотрудничестве с "друзьями и союзниками" Германии.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред