"Лукашенко - не самоубийца": экс-глава Генштаба оценил риск наступления РФ из Беларуси

Со стороны россиян может быть реализована любая информационно-психологическая операция. Однако она вряд ли трансформируется в конкретные меры.

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Владислав Селезнев оценил риск возможного нового наступления армии РФ из Беларуси / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, сайт Кремля, google.com/maps

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что в ближайшее время у российской оккупационной армии не будет ресурсов для того, чтобы осуществить атаку со стороны Беларуси на приграничные области Украины. Группировка россиян на территории Беларуси составляет около 1,5 тысячи человек.

Сеть инженерных фортификаций, заминированные поля и соответствующие подразделения украинской армии надежно защищают Киевскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области. Об этом Коваленко сказал в интервью изданию Obozrevatel.

При этом бывший спикер Генштаба ВСУ считает, что со стороны россиян может быть реализована любая информационно-психологическая операция.

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"Такие заявления могут прозвучать и в исполнении Владимира Путина и Александра Лукашенко. Но стоит ли нам опасаться трансформации таких заявлений в конкретные меры? Очевидно, что нет. Группировка россиян на территории Беларуси составляет около 1,5 тысячи, и до тысячи наемников ЧВК "Вагнер" работают как инструкторы", — сказал Селезнев.

Кроме того, по мнению Селезнева, Александр Лукашенко не заинтересован в том, чтобы его армия участвовала в атаке. Если из Беларуси будет осуществлено наступление на Украину, враг в ответ получит немало именно с украинской территории. К тому же Селезнев отметил, что экономика Беларуси завязана на ряд объектов, в частности энергетической инфраструктуры, которые расположены непосредственно у границы Украины.

"Я не уверен, что Александр Григорьевич является самоубийцей и готов пойти на риски такого уровня", — считает экс-спикер Генштаба.

Он не исключает определенных провокаций и действий со стороны ДРГ. Однако они не будут трансформированы в масштабные наступления, поскольку Лукашенко вряд ли решится пойти на такие бесперспективные и нерациональные действия.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Риск наступления РФ на Киев

Полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан считает, что Александр Лукашенко однозначно не позволит, чтобы боевые действия начались с его территории, так как в этом случае "ляжет" белорусская экономика.

"По большому счету, белорусское направление для нас сейчас неопасно. Часть Черниговской области граничит с Россией в районе Клинцов и Климово – Брянская область. Другая часть Черниговщины граничит с Беларусью. А Киевская – вся с Беларусью. Угрозы на данный момент нет", - сказал Свитан в интервью Главреду.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко также заявил, что на данный момент нет признаков подготовки страны-агрессора РФ к повторному наступлению на Киев. Однако сложно предсказать, где будут российские оккупационные войска через три-четыре месяца.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город готовится к возможному наступлению РФ. По его словам, до сих пор столица остается мишенью для Путина. Мэр города акцентировал внимание на том, что Украина нуждается в немедленной военной помощи от Запада.

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