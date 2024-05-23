Повторное наступление РФ на Киев: Свитан сказал, есть ли угроза для столицы

Путину важно создать картинку переброски техники в Беларусь. Пока что это не перемещение войск - речь идет лишь об информационно-психологической операции.

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Роман Свитан сказал, есть ли угроза со стороны РФ для Киевщины и Черниговщины / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, УНИАН, скриншот

Полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан в интервью Главреду оценил риск наступления российской оккупационной армии на Киевскую и Черниговскую области.

"По большому счету, белорусское направление для нас сейчас неопасно. Часть Черниговской области граничит с Россией в районе Клинцов и Климово – Брянская область. Другая часть Черниговщины граничит с Беларусью. А Киевская – вся с Беларусью. Угрозы на данный момент нет", - сказал Свитан.

По его словам, Александр Лукашенко однозначно не позволит, чтобы боевые действия начались с его территории, так как в этом случае "ляжет" белорусская экономика.

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"В течение суток мы уничтожим два нефтеперерабатывающих завода, на которых держится практически вся экономика Беларуси: Мозырский, находящийся в 50 км от границы, и Нафтан (Новополоцкий НПЗ, — ред.), расположенный чуть глубже, но мы достанем и до него. И тогда будут отминусованы два НПЗ, Беларуськалий и еще несколько военных предприятий. Ведь мы прекрасно знаем, где производится и ремонтируется техника для Российской Федерации. Для нас это все легальные цели", - объяснил эксперт.

По его словам, Лукашенко не захочет за сутки потерять всю экономику Беларуси.

"Сам ляжет перед российскими танками, едущими на нашу территорию. Либо начнет звонить Си Цзиньпину, просить и плакаться в жилетку, чтобы он урезонил Путина. Лукашенко так делал не раз, и, скорее всего, снова задействует этот механизм", - считает Свитан.

При это, по его мнению, российскому диктатору Путину сейчас важно создать картинку переброски техники в Беларусь. Пока что это не перемещение войск - речь идет лишь об информационно-психологической операции.

"Россия задействовала ИПСО, чтобы противостоять идеям и риторике на Западе о вводе войск НАТО в Украину. Чтобы информационно перекрыть идеи и решения, которые предлагаются в странах Балтии, Румынии, Чехии, Франции и Великобритании, Путин запустил ИПСО. Пока что никаких передвижений российских войск в Беларусь нет. Запущен лишь информационный поток об их возможной переброске", - сказал Свитан.

Также он считает, что Путину не хватает сил для Харьковского и Сумского направления, не то что для переброски в Беларусь.

"У Путина нехватка войск даже на восточном и южном направлениях, а также непосредственно на линии боевого соприкосновения", - добавил военный эксперт.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Риск наступления РФ на Киев

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город готовится к возможному наступлению РФ. По его словам, до сих пор столица остается мишенью для Путина. Мэр города акцентировал внимание на том, что Украина нуждается в немедленной военной помощи от Запада.

В начале апреля руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко заявил, что на данный момент нет признаков подготовки страны-агрессора РФ к повторному наступлению на Киев. Однако сложно предсказать, где будут российские оккупационные войска через три-четыре месяца.

Глава ГУР Кирилл Буданов в конце апреля сказал, что сейчас угрозы наступления войск России на Киев нет. Никаких изменений в ситуации на севере нашей страны не наблюдается.

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