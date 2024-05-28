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Беларусь и РФ проводят учения: в ГПСУ прокомментировали угрозу нового наступления

Руслана Заклинская
28 мая 2024, 16:25
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Украине известно об учениях в Беларуси, украинские спецслужбы следят за развитием ситуации, заявил Андрей Демченко.
Беларусь и РФ проводят учения: в ГПСУ прокомментировали угрозу нового наступления
Россия может расширить зону боевых действий на Сумщину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Беларусь начала совместные учения авиации и противовоздушной обороны с Россией. Украинские разведчики следят за действиями военных обеих стран, чтобы оценить уровень угрозы для Украины. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"За последнее время на границе с Беларусью любые действия в отношении Украины с этой территории не фиксировались, у РФ нет там подразделений сухопутной составляющей, которые могли бы в настоящее время нести угрозу нашей стране", - заявил он.

Демченко отметил, что Украине известно об учениях, проводимых в соседней республике. Подразделения разведки Министерства обороны и Государственной пограничной службы внимательно наблюдают за развитием событий, "чтобы понимать насколько они могут нести угрозу Украине"

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"Но сейчас какого-то изменения ситуации мы не наблюдаем", - добавил спикер ГПСУ.

Возможное наступление РФ на Сумскую область

Демченко отметил, что граница с Россией остается сложным направлением и несет угрозу. В Харьковской области ситуация остается напряженной в районах пунктов пропуска "Липцы" и "Волчанск". По его словам, там продолжаются мероприятия по недопущению продвижения врага вглубь территории Украины. На других участках этого региона пока стабильная ситуация.

"Но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, в том числе в направлении Сумской области. Потому что те силы и средства, которые враг держит напротив нашей территории, могут свидетельствовать о том, что в любой момент враг может пытаться расширить зоны, где ведутся боевые действия", - добавил Демченко.

Представитель ГПСУ отметил, что Россия может расширить зону боевых действий с целью рассредоточения сил и средств Украины.

"Фактически враг будет пытаться сковывать Силы обороны нашей страны", - пояснил Демченко.

Наступление России 2024 - бои на Харьковщине

Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.

По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.

На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.

Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.

В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".

Война в Украине - последние новости с фронта

Напомним, ВСУ недавно незначительно продвинулись к северу от Харькова в направлении Липцов, отвоевав часть территории. Российские пропагандисты утверждают, что оккупанты продвинулись на 500 метров к северу от Липцов, но Институт изучения войны не подтвердил эти заявления. Враг продолжает атаки вблизи Липцов и Тернового, а также к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска.

Также оккупанты планируют наступление на Торецк и Нью-Йорк в Донецкой области, вблизи временно оккупированной Горловки. Позиции украинских защитников там оставались неизменными с 2015 года, но после наступления на Очеретино это направление оказалось под угрозой.

Как сообщал Главред, россияне формируют стратегические резервы - две армии для наступления на Украину, сообщил военный эксперт Игорь Романенко. Они собирают 14 дивизий и 16 бригад, что является значительной силой. Возможные направления наступления - Харьков, Сумы или даже Киев, хотя для атаки на столицу врагу нужно больше сил.

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