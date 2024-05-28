Беларусь и РФ проводят учения: в ГПСУ прокомментировали угрозу нового наступления

Украине известно об учениях в Беларуси, украинские спецслужбы следят за развитием ситуации, заявил Андрей Демченко.

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Россия может расширить зону боевых действий на Сумщину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Беларусь начала совместные учения авиации и противовоздушной обороны с Россией. Украинские разведчики следят за действиями военных обеих стран, чтобы оценить уровень угрозы для Украины. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"За последнее время на границе с Беларусью любые действия в отношении Украины с этой территории не фиксировались, у РФ нет там подразделений сухопутной составляющей, которые могли бы в настоящее время нести угрозу нашей стране", - заявил он.

Демченко отметил, что Украине известно об учениях, проводимых в соседней республике. Подразделения разведки Министерства обороны и Государственной пограничной службы внимательно наблюдают за развитием событий, "чтобы понимать насколько они могут нести угрозу Украине"

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"Но сейчас какого-то изменения ситуации мы не наблюдаем", - добавил спикер ГПСУ.

Возможное наступление РФ на Сумскую область

Демченко отметил, что граница с Россией остается сложным направлением и несет угрозу. В Харьковской области ситуация остается напряженной в районах пунктов пропуска "Липцы" и "Волчанск". По его словам, там продолжаются мероприятия по недопущению продвижения врага вглубь территории Украины. На других участках этого региона пока стабильная ситуация.

"Но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, в том числе в направлении Сумской области. Потому что те силы и средства, которые враг держит напротив нашей территории, могут свидетельствовать о том, что в любой момент враг может пытаться расширить зоны, где ведутся боевые действия", - добавил Демченко.

Представитель ГПСУ отметил, что Россия может расширить зону боевых действий с целью рассредоточения сил и средств Украины.

"Фактически враг будет пытаться сковывать Силы обороны нашей страны", - пояснил Демченко.

Война в Украине - последние новости с фронта

Напомним, ВСУ недавно незначительно продвинулись к северу от Харькова в направлении Липцов, отвоевав часть территории. Российские пропагандисты утверждают, что оккупанты продвинулись на 500 метров к северу от Липцов, но Институт изучения войны не подтвердил эти заявления. Враг продолжает атаки вблизи Липцов и Тернового, а также к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска.

Также оккупанты планируют наступление на Торецк и Нью-Йорк в Донецкой области, вблизи временно оккупированной Горловки. Позиции украинских защитников там оставались неизменными с 2015 года, но после наступления на Очеретино это направление оказалось под угрозой.

Как сообщал Главред, россияне формируют стратегические резервы - две армии для наступления на Украину, сообщил военный эксперт Игорь Романенко. Они собирают 14 дивизий и 16 бригад, что является значительной силой. Возможные направления наступления - Харьков, Сумы или даже Киев, хотя для атаки на столицу врагу нужно больше сил.

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