Россия готовит наступление на востоке: в ВСУ назвали два опасных направления

Российские оккупанты планируют наступление на два населенных пункта в Донецкой области – Торецк и Нью-Йорк, которые находятся возле временно оккупированной Горловки.
Несмотря на то, что позиции украинских защитников там не менялись с 2015-го года, после наступления врага на Очеретино это направление теперь под угрозой, говорится в материале ТСН.
Отмечается, что пехотные группы россиян пытаются штурмовать позиции ВСУ на этом направлении.
При этом артиллеристы из бригады Короля Даниила отражают вражеские штурмы со стороны Авдеевки, а также не дают врагу развернуться для наступления в сторону Покровска.
Уточняется, что оккупанты пытаются потеснить Силы обороны Украины в районе Карловки и продвинуться к Покровску, при этом развивают наступление в сторону села Керамик, чтобы развернуть наступление на Торецк.
"Сдержать такое стремительное движение врага наши силы там пока смогли. Теперь россияне немного притихли. И пехота уже не так активно едет на штурм. Зато почти без остановки работают артиллерией. А по городкам, граничащим с временно оккупированной Горловкой все стирают авиацией", - добавили авторы материала.
Наступление России 2024
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".
Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.
Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.
Смотрите видео - РФ планирует наступление на Торецк и Нью-Йорк:
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Ранее сообщалось, что ВСУ зашли на мощные рубежи и выбивают россиян. Враг бросает в бой технику и живую силу, чтобы не дать Силам обороны перехватить тактическую инициативу.
Напомним, ранее сообщалось, что у РФ максимальные потери. Cущественные потери понесли вооруженнные силы и военная техника российских войск.
Как сообщалось ранее, комбат ВСУ назвал вероятные сроки и направления перелома ситуации на поле боя. Ведется системная работа по выбиванию противника с позиций, рассказал Юрий Федоренко.
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