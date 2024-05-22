Польша стягивает войска на границу с Беларусью: в Минобороны раскрыли угрозы

Министр обороны Польши заявил, что с начала года было официально зафиксировано 14 тысяч попыток пересечения границы Польши.

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Польша укрепляет границы возле Беларуси / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Командование Объединенных Сил ВСУ

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что они планируют усилить безопасность на границе с Беларусью путем увеличения военного присутствия.

По словам министра, в последнее время возросло количество попыток пересечения польско-белорусской границы. Он отметил, что это "организовано нашими враждебными странами", передает Rzeczpospolita.

Косиняк-Камыш также добавил, что по состоянию на 19 мая с начала года было официально зафиксировано 14 тысяч попыток пересечения границы. Это на 46% больше, чем в 2023 году.

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"Мы готовы увеличить присутствие армии на польско-белорусской границе. Мы будем защищать польскую границу.... Будем усиливать службы на польской границе. Мы будем исправлять ошибки предыдущих лет, наших предшественников", - добавил министр.

Вооруженные силы Республики Польша Вооруженные силы Республики Польша - войска и силы Польши, цель которых заключается в защите свободы, демократии, независимости и территориальной целостности польского государства. Войска Польши состоят из сухопутных войск, военно-морских, военно-воздушных сил, специальных войск и войск территориальной обороны. Главнокомандующий - президент Анджей Дуда. Общая численность армии Польши - 193 тысячи человек.

Напомним, что Анджей Дуда выдал важное заявление, что Польша не передаст Украине Patriot. Он объяснил, что правительство, которое находится на ранней стадии создания собственной системы противовоздушной обороны, не сможет поставить Киеву комплекс Patriot.

Стало известно, что Польша готовится к войне с Россией и Беларусью. В Минобороны Польши заявили, что планируют укрепить свои границы с РФ и Беларусью, провести комплексную подготовку и раскрыли детали.

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