'Заставят открыть второй фронт': майор ВСУ сказал, есть ли угроза наступления с Беларуси

Беларусь фактически превратилась в область России, поэтому рано или поздно их могут заставить вступить в войну, заявил Максим Жорин.

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Есть ли угроза наступления из Беларуси - ответ Жорина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Пул Первого, Олег Некало

На данный момент нет угрозы наступления с территории Беларуси. Информацию о встрече Януковича с Лукашенко и Путиным для открытия нового фронта следует воспринимать как вражескую информационную операцию. Об этом заявил заместитель командира Третьей ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин.

"По состоянию на сейчас угрозы наступления с территории Беларуси нет. Все "инсайды" о том, что Янукович (кто-то еще о нем помнит!) якобы прилетел на встречу с Лукашенко и Путиным ради открытия "новых фронтов" пока лучше воспринимать как вражеские информационные операции. Врагам выгодно нагнетать истерию в украинском обществе, тем более она и так присутствует", - отметил он.

Однако, по словам Жорина, это не означает, что наступление из Беларуси невозможно. Ведь страна фактически превратилась в область России и рано или поздно ее могут заставить открыть второй фронт.

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"Как и писал неоднократно ранее, Беларусь фактически превратилась в область РФ, поэтому рано или поздно их смогут заставить открыть второй фронт. Единственное что - в основном это все равно будут российские войска, потому что в белорусскую армию как-то совсем не верю", - добавил военный.

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Новое наступление РФ - вопрос втягивания Беларуси в войну против Украины

Напомним, российские оккупанты могут начать наступление на Украину с нового направления на севере, заявил Максим Жорин. По его словам, если россияне захотят еще больше растянуть украинские силы, они могут открыть фронт в Сумской области.

Также 24 мая белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о якобы "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского, повторяя риторику Владимира Путина. Он также прокомментировал новые военные учения с нестратегическим ядерным оружием, отметив, что Беларусь не хочет ни на кого нападать, но должна уметь защищаться.

Как ранее сообщал Главред, заявления Лукашенко и объявленные военные учения следует рассматривать как подготовку к участию в войне с Украиной и Европой, отметил Жорин. Кремль может задействовать белорусов в войне, поскольку Беларусь давно потеряла независимость и использовалась для запуска ракет по украинским городам.

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