"Чистоты нет": Лукашенко померещилась "нелегитимность" Зеленского

Белорусский диктатор вдруг заговорил о "юридической чистоте".

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Александр Лукашенко сделал заявление о "нелегитимности" Владимира Зеленского / Коллаж: Главред, Фото: ОП, скриншот

Белорусский диктатор Александр Лукашенко сделал заявление по поводу якобы "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского.

Отвечая на вопрос о легитимность украинского лидера, Лукашенко фактически повторил мантру кремлевского диктатора Владимира Путина о том, якобы Зеленский не является легитимным президентом. Его цитируют белорусские пропагандисты.

"Юридической чистоты здесь нет и быть не может", - сказал Лукашенко. видео дня

В то же время он прокомментировал вопрос по поводу новых военных учений по применению нестратегического ядерного оружия.

Лукашенко говорит, что у Беларуси якобы нет желания ни на кого нападать, однако она должна уметь защищаться и пользоваться стоящими на вооружении средствами.

Ранее сообщалось, что Лукашенко на Пасху "распевал" о "воссоединении" с украинцами. Диктатор мечтает встречать с Украиной праздники "на берегах Днепра".

Напомним, ранее сообщалось о том, что НАТО может войсками вмешаться в войну в Украине, если Беларусь вступит в войну на стороне России. Такую "красную черту" установили в Североатлантическом альянсе, пишет Repubblica.

Как сообщалось ранее, Россия будет использовать территорию Беларуси для провокаций на границах Украины и стран ЕС. Тогда как у переброшенных сил ЧВК "Вагнер" недостаточно мощностей, чтобы спланировать организованное наступление на какую-то из стран-соседок Беларуси.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

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