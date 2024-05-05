Лукашенко на Пасху распевал о "воссоединении" с украинцами

Диктатор мечтает встречать с Украиной праздники "на берегах Днепра".

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Лукашенко выдал очередной бред об Украине / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Беларуский диктатор Александр Лукашенко в день Пасхи снова запел о "братских" народах Украины, Беларуси и России. При этом Минск продолжает поддерживать ВПК России в войне и убийствах украинцев.

Находясь в церкви, Лукашенко начал что-то мямлить о "братском" народе, вспомнив украинских детей с Донбасса.

По логике диктатора, май должен якобы принести мир какому-то "братскому народу", так как в этом месяце празднуется православная Пасха, а затем Россия отмечает пропагандистский день победы 9 мая.

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"Мы очень надеемся, что этот светлый месяц май подарит мир нашему братскому народу - и мы снова на берегах Днепра, как это было раньше, будем встречать все праздники", - помечтал Лукашенко.

Участие Беларуси в войне с Украиной - последствия для Лукашенко

НАТО может войсками вмешаться в войну в Украине, если Беларусь вступит в войну на стороне России. Такую "красную черту" установили в Североатлантическом альянсе, пишет Repubblica.

"Это создало бы коридор между Украиной и Беларусью…Тактический вариант недавно признан вероятным несколькими аналитиками союзников. Тогда Минск был бы непосредственно включен в войну. Его войска и арсенал имели бы решающее значение для Москвы. И это обстоятельство могло только активизировать оборону в пользу Украины", - указано в статье.

Эксперты неоднократно настаивали, что Россия будет использовать территорию Беларуси для провокаций на границах Украины и стран ЕС. Тогда как у переброшенных сил ЧВК "Вагнер" недостаточно мощностей, чтобы спланировать организованное наступление на какую-то из стран-соседок Беларуси.

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

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