Лукашенко 'будет делать что угодно': эксперт оценил риск наступления из Беларуси

Боеспособность белорусской армии является низкой, поскольку страна ни дня ни с кем не воевала, пояснил Сергей Ауслендер.

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Ауслендер оценил вероятность участия армии Беларуси в войне против Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 128 ОГШБр

Армия Беларуси вероятно не будет привлекаться к войне в Украине. Численность российских войск в Беларуси не является достаточной для формирования группировки, которая могла бы подготовить нападение, подобное тому, что произошло в феврале 2022 года. Об этом в интервью Главреду рассказал журналист, израильский военный эксперт Сергей Ауслендер.

"На мой взгляд, армия Беларуси вряд ли будет участвовать в войне в Украине. Лукашенко будет делать что угодно, лишь бы его не заставили силами белорусской армии влезть в эту войну. Он будет говорить Путину примерно следующее: дорогой Владимир Владимирович, я всей душой готов предоставить вам госпитали и боеприпасы, но только не участвовать в войне, потому что есть угроза со стороны НАТО (стран Балтии, Польши), которую мне нужно сдерживать у своих границ", - сказал эксперт.

Однако, по его словам, сценария участия армии Беларуси в войне в Украине исключать нельзя. Ауслендер считает, что белорусская армия не имеет достаточного опыта в ведении войны и возможностей для успешного участия в таких действиях. В то же время вовлечение в войну даст повод для нанесения ударов по территории Беларуси.

"Посмотрим, как будут разворачиваться события. Мне сложно представить, что белорусы влезут в эту войну, или наступление россиян с их территории. По крайней мере пока что в Беларуси нет достаточного количества сил и средств российских войск, которые были бы способны организовать наступление", - отметил он.

Смотрите видео, в котором Ауслендер рассказал о целях наступления РФ:

Кто такой Сергей Ауслендер Сергей Ауслендер - израильский военный эксперт, корреспондент, журналист, писатель и телеведущий. Работал журналистом во время Первой и Второй чеченских войн и в других горячих точках. Автор канала на YouTube и Telegram-канала Война с Ордой. Тематика каналов - война в Израиле, война России и Украины.

Новое наступление РФ - вопрос втягивания Беларуси в войну против Украины

Напомним, 24 мая белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о якобы "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского, повторяя риторику Владимира Путина. Он также прокомментировал новые военные учения с нестратегическим ядерным оружием, отметив, что Беларусь не хочет ни на кого нападать, но должна уметь защищаться.

Как сообщал Главред, Беларусь и Россия начали совместные учения авиации и противовоздушной обороны. По данным Госпогранслужбы, пока не зафиксировано действий, которые представляли бы непосредственную угрозу Украине.

Кроме этого, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что российской оккупационной армии не хватит ресурсов для атаки со стороны Беларуси на приграничные области Украины. По его словам, сеть инженерных фортификаций и другие меры защиты надежно защищают эти области.

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