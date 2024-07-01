"Искандеры" были разведкой боем: РФ готовит массированный удар по Киеву – прогноз

РФ выявляет места размещения средств ПВО и корректирует траекторию полета, считает Александр Коваленко.

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РФ ударила по Киеву "Искандером" / Коллаж: Главред, Фото: t.me/kyiv_pro_office

Воскресный удар РФ по Киеву небольшим количеством ракет был "разведкой боем", при этом враг может готовить массированный обстрел, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Это была разведка боем. Они ее проводят, чтобы выявить места размещения средств ПВО и скорректировать траекторию полета, маршрут для дальнейшего, более мощного и массированного удара. Скорректировать для того, чтобы ракеты не попали в зону поражения средств ПВО, для подготовки следующего ракетного удара ", – подчеркнул он в комментарии для ТСН.ua.

Эксперт пояснил, что ракета "Искандер-К", которой била РФ по Киеву, является адаптацией "Калибра" – ее сухопутной версией.

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"Ракета "Искандер-М" — это полноценная баллистическая ракета, а 9М727 ("Искандер-К" — Ред.) — это крылатая ракета дозвукового типа, которой были приданы характеристики почти баллистической. Поэтому она и называется аэробалистической. Она, в отличие от "Искандера-М", может сбиваться почти всеми средствами ПВО малого, среднего и большого радиуса действия, которые у нас есть в распоряжении. В свою очередь, баллистические ракеты могут сбиваться только с помощью Patriot и SAMP/T", — уточняет Коваленко.

При этом он также пояснил, что эти ракеты используются врагом по принципу "использовали – произвели".

"То, что они производят, то и используют. То есть эта категория ракет ("Искандер-К" и "Искандер-М" – ред.) у них находится в такой стадии. По состоянию на сейчас у врага наибольшая компонента ракет "Калибр". Их накоплено больше всего. Все остальные – у них накопительный эффект небольшой. Преимущественно, используют то, что произвели", - добавил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Что говорят в ВСУ

В свою очередь спикер Командования Воздушных сил Илья Евлаш сказал, что по предварительным данным, в этот раз враг использовал в направлении Киева ракету "Искандер-К".

"Но окончательный вывод касательно этого предоставят эксперты", — сообщил он.

На вопрос о том, был ли этот удар разведкой, Евлаш ответил, что путинская армия время от времени совершает атаки небольшим количеством ракет.

Взрывы в Киеве и области 30 июня - последние новости по теме

Напомним, взрывы прогремели в Киеве и области в воскресенье вечером, 30 июня, после объявления воздушной тревоги, в результате есть повреждения многоэтажного жилого дома, произошло возгорание.

Пострадавшим из дома в Оболонском районе медики оказывают помощь на месте. У них – острая реакция на стресс. 10 человек эвакуировали из дома.

Как сообщалось, в Киевской области есть пострадавшие, а также разрушения в результате российского ракетного удара в воскресенье вечером, 30 июня. На территории одного из районов Киевской области зафиксировано падение обломков вражеской ракеты, есть пострадавшие и повреждения.

Позже стало известно о том, что среди пострадавших – ребенок. Ракетный удар по Киеву в воскресенье отличается от всех предыдущих, в частности, тем, что враг атаковал стратегической авиацией, испытывая новую тактику. Противник ударил не в темное время суток, не комбинированным или массированным обстрелом, рассказали в Киевской городской военной администрации.

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