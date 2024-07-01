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Два союзника и страна, где у руля "друг Путина": кто против Украины в НАТО – эксперт

Андрей Ганчук
1 июля 2024, 11:46
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Премьер Венгрии Виктор Орбан ведет свою игру и подрывает безопасность Североатлантического альянса, рассказал украинский дипломат Александр Хара.
Украина, НАТО, Хара
Если бы США дали зеленый свет Украине в НАТО, другие страны изменили бы свое мнение - Хара / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевым противником вступления Украины в НАТО являются Соединенные Штаты Америки. Против и Германия. Не поддерживает евроатлантическую интеграцию Киева и Венгрия, которая ведет свою игру и развивает сотрудничество с Китаем, угрожая безопасности Альянса. Об этом заявил дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

В интервью Главреду он прокомментировал заявление посла Украины в Литве Петра Башты о том, что три государства НАТО не поддерживают вступление Киева в Альянс.

По словам дипломата, в первую очередь – это США, от позиции Вашингтона зависит евроатлантический путь Украины в целом.

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"Совершенно очевидно, что Соединенные Штаты Америки – это противник №1 принятия Украины в НАТО. Если бы была воля США принять Украину в Альянс, уже сейчас другие страны могли бы изменить своё мнение, поскольку Штаты для них – это и "ядерный зонтик", и самая большая часть оборонных возможностей вообще, да и Вашингтон имеет рычаги влияния на любого, в частности, Венгрию.", - отметил Хара.

Против и Германия. По крайней мере, до тех пор, пока канцлером остается Шольц.

"Германия при Олафе Шольце тоже не будет готова к принятию Украины в НАТО, потому что считает, что это вызовет существенную эскалацию. Но посмотрим, как изменится политический ландшафт в Германии. Ведь христианские демократы критикуют Олафа Шольца за недостаточную помощь Украине и другие вещи. Возможно, если изменится власть в Германии, там изменится и позиция по включению Украины в НАТО", - добавил он.

Венгрия ставит под угрозу безопасность НАТО

Третья страна, которая против Украины в Альянсе – Венгрия, считает Хара. Орбан пытается использовать сложившуюся ситуацию, чтобы получить различные политические преференции.

"Венгрия не является большой страной, это так, мелкий вредитель. Орбан пытается максимально использовать ситуацию, чтобы и удержаться у власти, и получить дополнительные ресурсы. Собственно, поэтому он и втягивает Россию в свои дела… У Орбана мало ресурсов, и он пытается на фоне конфронтации европейцев с русскими и китайцами получить дополнительные дивиденды. Я уже не говорю об антилиберальных настроениях. Орбан также является важным фактором для Трампа, ведь трамписты очень любят Венгрию. Они считают, что некоторые либеральные практики, введённые в Венгрии, нужно имплементировать в США", - предположил дипломат.

Кроме того, Орбан развивает сотрудничество с Китаем, что вредит НАТО.

"Плюс понятно то, что Орбан делает с Китаем. В то время, когда Европа пытается уменьшить свою зависимость от Китая, особенно в чувствительных отраслях, например, коммуникациях, Венгрия остается хабом для корпорации Huawei и не собирается уменьшать свою зависимость от Китая, более того, даже увеличивает. А это является угрозой безопасности блока НАТО, потому что ключевая вещь в современном мире – это информационные и коммуникационные технологии, оборудование. Если у Китая есть возможность влиять на это, получать информацию и фактически заниматься шпионажем, это является большой опасностью для НАТО", - подчеркнул Александр Хара.

Кто такой Александр Хара

Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

вступление в НАТО инфографика
Как расширялось НАТО / Инфографика: Главред

Украине предложат "мост в НАТО" – главные новости по теме:

Североатлантический альянс на саммите Вашингтоне планирует сформировать "четкий мост" для вступления Украины в блок НАТО, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии посол Джеймс О'Брайен. Речь будет идти о реализации Киевом реформ для последующего вступления в НАТО.

"Мост для Украины в НАТО" – это инициатива для вступления в Альянс, отметил директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Майкл Карпентер. По его словам, это нужно для того, чтобы евроатлантическая интеграция Киева произошла сразу после появления соответствующего политического решения.

НАТО на саммите в США объявит о важном решении по Украине, написали журналисты The New York Times. В Германии будет создана миссия по координации широкого спектра помощи Украине в долгосрочной перспективе. Инициатива должна стать гарантией поддержки стремлений Украины вступить в блок.

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