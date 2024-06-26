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"Было озвучено четко": в США объяснили формулировку о "мосте Украины в НАТО"

Яна Ставская
26 июня 2024, 15:28
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Названы два условия вступления Украины в НАТО. Летом Киев такое приглашение не получит.
'Было озвучено четко': в США объяснили формулировку о 'мосте Украины в НАТО'
США подтверждают, что в Альянсе нет единства по членству Украины / Коллаж Главреда. Фото: Голос Америки, Инстаграм НАТО

Старший директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Майкл Карпентерподтвердил, что на летнем саммите стран НАТО Украина не получит приглашение, однако войдет в Альянс "в тот же день, когда на это будет политическая воля".

"Думаю, это было озвучено достаточно четко", - сказал Карпентер в комментарии журналистам накануне. Его цитирует Голос Америки.

По его словам, в НАТО "все еще есть некоторые разные мнения о том, как и когда может выглядеть членство Украины". Однако, добавил Карпентер, в Альянсе "достаточно объединены в этом вопросе".

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Карпентер обратил внимание, что КНДР, Россия, Китай и Иран хотят разобщенного НАТО, поэтому Соединенные Штаты беспокоятся о его единстве.

"Мост в НАТО" нужен, подчеркнул Карпентер, чтобы Украина "могла войти в альянс в тот же день, когда на это будет политическая воля".

"Некоторым людям не нравится, но мне лично нравится метафора о "мосте в НАТО. Потому, что это именно то, чего мы пытаемся достичь на пути к будущему членству", - рассказал чиновник Белого дома.

Документ, который будет обнародован на саммите в Вашингтоне якобы обеспечит Украину именно "институциональным мостом к членству в НАТО" для того, чтобы, при получении приглашения в будущем, Украина была готова, способна и способна подключаться к альянсу мгновенно.

Среди условий вступления в НАТО - консенсус всех стран-членов Альянса, чего, убеждает Карпентер, пока нет. Кроме того, Украина должна провести "дополнительные реформы, а также меры для достижения оперативной совместимости с НАТО".

Вступление Украины в НАТО – перспективы членства

Известно, что основное внимание на саммите НАТО в июле будет сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе.

Саммиту НАТО предшествовал саммит Мира в Швейцарии, где ряд стран Запада подписали с Украиной собственные гарантии безопасности.

В то же время, и об этом неоднократно писали СМИ, Соединенные Штаты очень скептичны относительно будущего Украины в Альянсе (по крайней мере, до завершения войны).

Более того, недавно президент США Джо Байден предположил, что даже мир в Украине "необязательно означает, что Украина вступит в НАТО". Байден признался, что "именно он был тем, кто сказал, что не готов поддержать нотоизацию Украины".

Саммит НАТО 2024 - что о нем известно

Саммит НАТО состоится с 9 по 11 июля 2024 года в столице США, Вашингтоне, и будет посвящен 75-летию альянса. Саммит был официально предложен в 2023 году во время Саммита НАТО в Вильнюсе.

Как писало издание The New York Times, на саммите НАТО в Вашингтоне Украина не получит приглашение в Альянс из-за позиции Соединенных Штатов и Германии. Отмечается, что Альянс не хочет принимать нового члена, который через пакт о коллективной безопасности может втянуть его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года.

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