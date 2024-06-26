Десятки оккупантов заблокированы: известны новые детали боев в Волчанске

С начала суток россияне начали две атаки в районе Волчанска, ВСУ противостоят врагу, говорит Повх.

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Бои в Волчанске / коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, 38 отдельная бригада морской пехоты

Российские оккупанты остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщил представитель Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх в эфире "Радио Свобода".

По его словам, с начала суток россияне начали две атаки в районе Волчанска, ВСУ противостоят врагу.

Он также подтвердил, что на агрегатном заводе в Волчанске остаются российские войска, оккупанты заблокированы. При этом спикер не назвал количество российских захватчиков, которые остаются на заводе.

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"Этот анклав остается заблокирован силами обороны Украины... Они (другие российские силы, - ред.) пытаются туда пробиться, одно из направлений в Волчанске - как раз в направлении завода. Они осуществляют атаки, но наши Силы обороны их отражают", - подчеркнул Повх.

В то же время, председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что ситуация в Волчанске изменчива. Продолжаются уличные бои.

"Заблокированы несколько десятков оккупантов на одном из промышленных предприятий в городе Волчанске. Россияне пытаются прорваться, однако несут постоянно потери по этому направлению. Задача наших военных - нанести максимальное поражение по Липецкому и Волчанскому направлениям. При этом уничтожить максимальное количество живой силы, военной техники и вооружения. Что там фактически круглосуточно и происходит", - подчеркнул он.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, оккупанты РФ пытаются прорвать линию обороны ВСУ, но у украинских защитников есть успехи на Харьковском направлении.

Россияне осуществляют ротацию своих подразделений в районах Тихого, Глубокого и Волчанска, поскольку оккупанты несут значительные потери, рассказал Юрий Повх.

Для того, чтобы выбить российских оккупантов из Харьковской области нужно проводить интенсивные боевые действия и работать совместно, говорит командир Батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко.

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