Десятки оккупантов заблокированы: известны новые детали боев в Волчанске

Российские оккупанты остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщил представитель Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх в эфире "Радио Свобода".
По его словам, с начала суток россияне начали две атаки в районе Волчанска, ВСУ противостоят врагу.
Он также подтвердил, что на агрегатном заводе в Волчанске остаются российские войска, оккупанты заблокированы. При этом спикер не назвал количество российских захватчиков, которые остаются на заводе.
"Этот анклав остается заблокирован силами обороны Украины... Они (другие российские силы, - ред.) пытаются туда пробиться, одно из направлений в Волчанске - как раз в направлении завода. Они осуществляют атаки, но наши Силы обороны их отражают", - подчеркнул Повх.
В то же время, председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что ситуация в Волчанске изменчива. Продолжаются уличные бои.
"Заблокированы несколько десятков оккупантов на одном из промышленных предприятий в городе Волчанске. Россияне пытаются прорваться, однако несут постоянно потери по этому направлению. Задача наших военных - нанести максимальное поражение по Липецкому и Волчанскому направлениям. При этом уничтожить максимальное количество живой силы, военной техники и вооружения. Что там фактически круглосуточно и происходит", - подчеркнул он.
Наступление России 2024 - бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".
Наступление РФ на Харьковщине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, оккупанты РФ пытаются прорвать линию обороны ВСУ, но у украинских защитников есть успехи на Харьковском направлении.
Россияне осуществляют ротацию своих подразделений в районах Тихого, Глубокого и Волчанска, поскольку оккупанты несут значительные потери, рассказал Юрий Повх.
Для того, чтобы выбить российских оккупантов из Харьковской области нужно проводить интенсивные боевые действия и работать совместно, говорит командир Батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко.
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