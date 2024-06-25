Отказалась ли РФ от Сумщины после обстрелов ВСУ ее приграничья: данные ГПСУ

Вблизи Сумской области - с российской стороны границы - фиксируется уменьшение активности ДРГ. В настоящее время у оккупантов недостаточно ресурсов для возможного прорыва на этот участок, рассказал в эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Однако угроза диверсионных групп "никуда не исчезает".
"За последний период мы видим уменьшение активности вражеских ДРГ на Сумщине, но полностью она никуда не исчезла, и угроза проведения диверсионной деятельности врагом никуда не исчезает", - констатировал Демченко.
И хотя у врага нет достаточных сил и средств для наступления на Сумщину, "однако нужно быть готовыми к любым ситуациям", подчеркнул представитель пограничной службы.
Россия все еще способна расширить зону активных боев, как это произошло с Харьковской областью, чтобы растянуть и истощить ресурсы ВСУ.
Прорыв РФ на Сумщину - главное
В начале июня появилась информация о якобы захвате россиянами села Рыжевка Сумской области. Пограничники эту информацию опровергли. В то же время россияне продолжали обстрелы территории области из различного вооружения.
По недавним данным Главного управления разведки Минобороны, россияне сконцентрировали на границе с Сумской областью от 10 до 12 тысяч военнослужащих. Однако, отметил эксперт Дмитрий Снегирев, этой группировки войск недостаточно для наступления на Сумщину, аналогичного "харьковскому сценарию".
Уменьшение активности оккупантов на российско-украинской границе Штаты связывают с недавним разрешением Белого дома бить ВСУ американским вооружением по силам РФ на российской территории.
Наступление России 2024 - бои на Харьковщине
Утром 10 мая российские оккупанты пошли на прорыв границы в Харьковской области со стороны Курской, Белгородской и Брянской областей. Началась немедленная эвакуация гражданского населения. Накануне на том участке фронта фиксировали группировку ВС РФ в 50 тысяч личного состава.
По итогам боев в Харьковской области российские оккупанты по состоянию на 12 мая оккупировали шесть сел в приграничной зоне - Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Практически все они были в "серой зоне". Без ввода резервов на этот участок фронта ситуация грозит стать критической, считают аналитики.
На фоне наступления российских войск на север Харьковской области сменилось руководство ОТУВ "Харьков". Новым командующим стал Михаил Драпатий, который пришел на смену Юрию Галушкину.
Российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области и намерены создать "буферную зону", а не продвигаться вглубь Харьковщины, свидетельствует отчет аналитиков Института изучения войны за 15 мая.
В Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической, а российские оккупанты могут атаковать в направлении Сум. Об этом заявил 14 мая начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "предпримут решительное наступление в направлении Сум".
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