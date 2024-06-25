Отказалась ли РФ от Сумщины после обстрелов ВСУ ее приграничья: данные ГПСУ

Надо быть готовыми к любым сценариям, отметили в пограничной службе.

https://glavred.info/ukraine/chi-vidmovilas-rf-vid-sumshchini-pislya-obstriliv-zsu-jiji-prikordonnya-dani-dpsu-10575836.html Ссылка скопирована

Готовит ли Россия еще одно наступление? / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, DeepState

Вблизи Сумской области - с российской стороны границы - фиксируется уменьшение активности ДРГ. В настоящее время у оккупантов недостаточно ресурсов для возможного прорыва на этот участок, рассказал в эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Однако угроза диверсионных групп "никуда не исчезает".

"За последний период мы видим уменьшение активности вражеских ДРГ на Сумщине, но полностью она никуда не исчезла, и угроза проведения диверсионной деятельности врагом никуда не исчезает", - констатировал Демченко.

видео дня

И хотя у врага нет достаточных сил и средств для наступления на Сумщину, "однако нужно быть готовыми к любым ситуациям", подчеркнул представитель пограничной службы.

Россия все еще способна расширить зону активных боев, как это произошло с Харьковской областью, чтобы растянуть и истощить ресурсы ВСУ.

Прорыв РФ на Сумщину - главное

В начале июня появилась информация о якобы захвате россиянами села Рыжевка Сумской области. Пограничники эту информацию опровергли. В то же время россияне продолжали обстрелы территории области из различного вооружения.

По недавним данным Главного управления разведки Минобороны, россияне сконцентрировали на границе с Сумской областью от 10 до 12 тысяч военнослужащих. Однако, отметил эксперт Дмитрий Снегирев, этой группировки войск недостаточно для наступления на Сумщину, аналогичного "харьковскому сценарию".

Уменьшение активности оккупантов на российско-украинской границе Штаты связывают с недавним разрешением Белого дома бить ВСУ американским вооружением по силам РФ на российской территории.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред