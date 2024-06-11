РФ перебросила на Сумское направление 3 батальона кадыровцев: есть ли угроза наступления

Военный аналитик отмечает, что цель передислокации кадыровцев на Сумское направление заключается в том, чтобы уничтожить их руками Сил обороны Украины.

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Военный эксперт оценил угрозу обострения ситуации на Сумском направлении / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, АрмияInform

По данным Главного управления разведки Минобороны, россияне скоцентрировали на границе с Сумской областью от 10 до 12 тысяч военнослужащих. Однако, этой группировки войск недостаточно для наступления на Сумщине, аналогичного "харьковскому сценарию". Об этом сегодня в эфире телеканала FREEДОМ сказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что сейчас на Сумском направлении россияне не осуществляют передислокацию бронетехники, личного состава, не формируют полевые госпитали, что может означать об отсутствии какой-либо подготовки к возможному вторжению.

"Исключать однозначно то, что российские оккупанты не пойдут на возможность эскалации напряженности на данном участке российско-украинской границы, который уже фактически - линия фронта, нет никаких оснований. Но силы обороны Украины проводят превентивные меры. Это укрепление и так называемой госграницы, плюс строительство линии обороны. На Сумском, как и на Харьковском направлении, сейчас три линии обороны", - рассказал Снегирев.

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По словам Снегирева, россияне на Сумское направление перебросили 3 батальона кадыровцев, которые находятся в непосредственном подчинении Рамзана Кадырова.

"Но они переданы непосредственно под командование генерал-полковника Лапина, который имеет с Кадыровым личный конфликт. Кадыров неоднократно высказывался очень критично по поводу возможностей Лапина как руководителя на этой должности, и были критические замечания относительно его действий или, наоборот, бездействия на момент украинского контрнаступления в Харьковской области", - говорит он.

Эксперт делает вывод, что передислокация кадыровцев на Сумское направление связана с желанием российского военного командования уничтожить "личную армию Кадырова" силами украинских войск.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Угроза наступления РФ на Сумщине - какая ситуация на границе Сумской области

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины уже с осени и зимы знали о размещении подразделений кадыровцев на границе с Сумской областью со стороны России, сообщил спикер ОТУВ "Северск" Вадим Мисник. Он отметил, что населенный пункт Рыжевка Сумской области сейчас находится в "серой зоне".

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко опроверг заявления оккупантов РФ о том, что они якобы захватили один из населенных пунктов в Сумской области. По его словам, ситуация на этом направлении остается полностью под контролем украинских военных, никаких продвижений со стороны российских войск не было зафиксировано.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в Сумской области ВСУ полностью контролируют ситуацию, несмотря на активность российских диверсионных групп. По его словам, в Рыжевке оккупанты попытались провести пропагандистскую операцию.

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