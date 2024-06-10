Обстрелы и прорывы ДРГ: в ГПСУ объяснили, что происходит у границ на Сумщине

Россияне и дальше обстреливают всю территорию Украины, в том числе и Сумскую область.

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В ГПСУ рассказали о ситуации на границе / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/DPSUkraine

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко прокомментировал информацию оккупантов РФ о том, что якобы их подразделения захватили один из населенных пунктов в Сумской области.

Как подчеркнул он в эфире телемарафона, ситуация на этом направлении остается полностью контролируемой, никаких продвижений со стороны ВС РФ зафиксировано не было.

"За последний период мы видим определенное снижение активности обстрелов на Сумщине, если сравнить, например, с весной. В то же время на Сумском направлении снизилось количество попыток захода вражеских ДРГ на территорию Украины и количество боестолкновений с ними. Ранее по несколько раз в неделю могли быть попытки захода ДРГ, их выявление и, собственно, боестолкновения, чтобы выбить такие группы с территории Украины. За последнее время попыток захода вражеских ДРГ не было", — отметил представитель ГПСУ.

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Вместе с тем он пояснил, что россияне и дальше обстреливают всю территорию Украины, в том числе и Сумскую область, используя при этом разнообразное вооружение, однако попыток захода через границу со стороны противника было намного больше и сейчас активность стала ниже.

"Враг пытается не только попасть по местам расположения Сил обороны нашей страны, он прицельно бьет и по населенным пунктам, от чего страдают мирные люди и гражданская инфраструктура на границе", — добавил Демченко.

Ситуация на Сумщине - последние новости по теме

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в Сумской области ВСУ полностью контролируют ситуацию. Продолжается активность российских диверсионных групп. По его словам, в Рыжевке оккупанты попытались реализовать операцию пропагандистского характера.

Напомним, в ЦПД рассказали, начала ли РФ большое наступление на Сумщине. Информация о взятии оккупантами села Рыжевка неправдива, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Как сообщалось ранее, Кирилл Буданов заявил о том, что РФ может развернуться для атаки на Сумы. По его словам, атаки россиян в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего войска РФ, как ожидается, "сделают решительное наступление в направлении Сум", пишет The New York Times.

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