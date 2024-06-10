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Под завалами находятся люди: РФ ударила по домам в Харькове

Ангелина Подвысоцкая
10 июня 2024, 18:28
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Российские оккупанты атаковали Харьков сразу тремя КАБами, много людей пострадали.
взрыв, Харьков
РФ ударила бомбами по Харькову / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Российские оккупанты ударили по Харькову. В городе прогремели мощные взрывы, загорелся дом. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По предварительным данным, враг атаковал город КАБами.

Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что "прилет" был в районе жилой застройки на окраине города. Впоследствии он добавил, что оккупанты ударили по городу тремя КАБами. Одна авиабомба упала на гаражный кооператив.

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"Там произошел пожар и есть информация по меньшей мере о двух раненых. Места остальных попаданий обследуют специалисты", - написал Терехов.

Еще один КАБ упал в Киевском районе Харькова. Там сильно повреждены минимум два частных дома, под завалами могут быть люди.

Количество пострадавших возросло до семи. Известно о повреждении жилых домов, гаражей и машин, пишет Синегубов. Из-под завалов вытянули пострадавшего. Еще один мужчина 75-лет до сих пор под завалами, он жив и с ним есть связь.

Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Patriot для Харькова - как защитить город от обстрелов России

Последние несколько месяцев российские войска сосредоточились на уничтожении всей инфраструктуры Харькова, аналитики даже отмечают, что тактика оккупантов напоминает действия русских в Алеппо.

Правда, после разрешения США и стран Европы наносить западным вооружением удары по приграничью РФ, защитники пытаются всячески помешать осуществлению плана Путина по созданию так называемой санитарной зоны. Например, HIMARS недавно уничтожил обстреливавшие Харьков установки С-400 вместе с личным составом оккупантов.

Зеленский все еще просит Запад помочь с прикрытием неба над Харьковской областью. По его мнению, будет достаточно двух установок Patriot - это позволит ВСУ атаковать непосредственно носители ракет и КАБов, которые причиняют особый урон городу.

Инфографика patriot, патриот
Что известно о ЗРК Patriot / Главред

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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