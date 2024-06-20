РФ вышла на пик производства ракет: в ГУР ошеломили подробностями

Российские оккупанты снова имеют возможность стабильно заниматься производством ракет.

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РФ вышла на пик производства ракет / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Российские оккупанты могут стабильно производить ракеты и уже находятся на пике производства. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире Украинской правды.

РФ стабильно производит ракеты, которыми в итоге бьет по Украине.

"Там (в России – ред.) продолжается производство (ракет – ред.). Оно стабильное. Условно говоря, они вышли на пик способностей и уже стабильно последний год в нем находятся", – сказал Юсов. видео дня

Также в ГУР рассказали о том, что происходит на северной границе Украины. Российские оккупанты продолжают свою операцию, пытаясь отвлечь силы украинских военных. Несмотря на то, что план россиян провалился, но ситуация в Харьковской области остается напряженной. Также Юсов добавил, что на этом направлении российские оккупанты проводят ротации.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что россияне после попытки наступать в Харьковской области увязли на этом направлении. Это произошло благодаря мощному сопротивлению Сил обороны.

В ВСУ заявили об успехах под Харьковом. Несмотря на численное преимущество на Харьковщине, противник не имеет возможности продвигаться вперед, потому что ВСУ перебили логистику РФ и отбивают позиции. Командир ВСУ также сообщил об успешных атаках на еще двух направлениях, где украинские военные уже заняли позиции.

Спикер Национальной гвардии Руслан Музычук сообщил, что российская оккупационная армия перемещает на Харьковское направление новые подразделения, в частности мотострелковые, для поддержки штурмов.

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