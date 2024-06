ВСУ контратаковали армию РФ и продвинулись в Волчанске — ISW

Силы обороны Украины смогли восстановить некоторые утраченные позиции и контратаковать в городе Волчанск Харьковской области.Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 24 июня.

Как пишут эксперты ISW, украинские силы контратаковали и недавно восстановили некоторые тактические позиции к северо-востоку от города Харькова.

"Геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские силы ведут стрелковые бои с ВС РФ в северо-восточном Волчанске (к северо-востоку от Харькова), что указывает на то, что украинские силы восстановили ограниченные позиции вдоль улицы Хлебороба", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Силы обороны восстановили позиции в центре Старицы (к северо-востоку от города Харьков и к юго-западу от Волчанска).

Тем временем российские военные сообщали, что ВСУ безуспешно контратаковали к северу от Харькова вблизи Глубокого и в направлении Липцов и в Волчанске 23 и 24 июня.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что на Харьковском направлении оккупанты шесть раз пытались атаковать позиции Сил обороны в районах Волчанска и Липцев, но успеха не имели.

На Купянском направлении наши защитники отразили семь атак врага вблизи Синьковки, Стельмаховки и Песчаного. Ситуация - под контролем сил обороны.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.