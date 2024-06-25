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ВСУ контратаковали армию РФ и продвинулись в Волчанске — ISW

Анна Ярославская
25 июня 2024, 08:03
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Украинские силы ведут стрелковые бои с ВС РФ в северо-восточном Волчанске, что указывает на то, что ВСУ восстановили ограниченные позиции вдоль улицы Хлебороба.
ВСУ
Силы обороны восстановили позиции к северо-востоку от города Харьков и к юго-западу от Волчанска / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы обороны Украины смогли восстановить некоторые утраченные позиции и контратаковать в городе Волчанск Харьковской области.Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны за 24 июня.

Как пишут эксперты ISW, украинские силы контратаковали и недавно восстановили некоторые тактические позиции к северо-востоку от города Харькова.

"Геолокационные кадры свидетельствуют, что украинские силы ведут стрелковые бои с ВС РФ в северо-восточном Волчанске (к северо-востоку от Харькова), что указывает на то, что украинские силы восстановили ограниченные позиции вдоль улицы Хлебороба", — говорится в сообщении.

видео дня

Отмечается также, что Силы обороны восстановили позиции в центре Старицы (к северо-востоку от города Харьков и к юго-западу от Волчанска).

Тем временем российские военные сообщали, что ВСУ безуспешно контратаковали к северу от Харькова вблизи Глубокого и в направлении Липцов и в Волчанске 23 и 24 июня.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что на Харьковском направлении оккупанты шесть раз пытались атаковать позиции Сил обороны в районах Волчанска и Липцев, но успеха не имели.

На Купянском направлении наши защитники отразили семь атак врага вблизи Синьковки, Стельмаховки и Песчаного. Ситуация - под контролем сил обороны.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Ситуация в Волчанске

Украинские защитники сумели продвинуться в районе Волчанска Харьковской области, а также внутри города. Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW), который ссылается на геолокационные кадры, опубликованные 20 июня.

Представитель Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх заявил, что в Волчанске на Харьковщине заблокированы десятки российских оккупантов, а не сотни, как сообщало издание Forbes.

В Волчанске на Харьковщине круглосуточно продолжаются уличные бои, ситуация напряженная. ВСУ стабилизировали линию фронта по реке Волчья. Об этом сообщил 18 июня начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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