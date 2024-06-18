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В Волчанске идут бои за каждую улицу: в ОВА раскрыли тяжелую ситуацию на Харьковщине

Руслана Заклинская
18 июня 2024, 23:59
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На Харьковщине ситуация остается напряженной, россияне подтягивают резервы с других направлений, рассказал Олег Синегубов.
В Волчанске идут бои за каждую улицу: в ОВА раскрыли тяжелую ситуацию на Харьковщине
Купянское направление остается приоритетным для РФ / Коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 128-я отдельная горно-штурмовая бригада

В Волчанске на Харьковщине круглосуточно продолжаются уличные бои, ситуация напряженная. ВСУ стабилизировали линию фронта по реке Волчья. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в интервью "Укринформу".

"Круглосуточно идут уличные бои. Наши воины сконцентрированы на максимальном уничтожении вражеской живой силы и военной техники. Пытаются улучшить и свое тактическое положение. Бои идут за каждую улицу, за каждый дом", - рассказал он.

По его словам, оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ на Харьковщине по всей линии соприкосновения, но Купянское направление остается для россиян приоритетным. На Харьковском направлении линия фронта стабилизирована, дальнейшее продвижение врага вглубь не допущено.

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"Но ситуация остается напряженной и сложной. Потому что войска РФ, понимая, что нужно и дальше давить, несмотря на неуспех, вынуждены подтягивать резервы - с Сумского направления и с Купянского даже. Еще проверяем информацию, что есть и подразделения, переброшенные с Херсонского направления", - отметил Синегубов.

Начальник ОВА добавил, что в районе Липцов ВСУ пытаются улучшить свое тактическое положение. Россияне продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру, переправы через реку Оскол, чтобы максимально усложнить жизнь гражданских людей. Также Синегубов отметил, что врагу не удалось продвинуться на Купянщине.

"Там продвижения пока нет, мы его не фиксируем. Возможно, увеличение серой зоны, территорий, на которых ведутся активные боевые действия, потому что враг подтягивает и туда резервы. Купянское направление, наверное, для врага сейчас даже более приоритетное, чем на севере, потому что там для него все стало понятно. И когда это стало понятно - что продвижения нет, то и Путин заявил, будто Харьков и не был целью этой новой фазы агрессии. Ситуация на Купянском направлении крайне напряженная. Однако она полностью под контролем наших Вооруженных Сил", - заверил он.

Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Наступление РФ - ситуация на Харьковщине

Как сообщал Главред, несмотря на напряженную ситуацию и постоянные штурмы, ВСУ проводят успешные контратаки на Харьковщине. Украинским военным удалось улучшить тактическое положение и продвинуться в районе села Глубокое, к северу от Харькова. В то же время ВСУ удалось перебить логистические пути оккупантов, в частности в Липцах где враг уже не может применять бронетехнику.

Также президент Зеленский отметил, что наступление России на Харьковщине стало очередной ошибкой для Путина благодаря мужеству украинских защитников. Он подчеркнул важность возможности применения западного оружия на территории РФ, что открывает новые перспективы для Украины и имеет значительное влияние на безопасность региона.

Кроме этого, военные Третьей штурмовой бригады сообщили, что россияне подготовили группировку до 10 тысяч человек для наступления на границы Луганской области. Военные утверждают, что оккупанты наступают танковыми полками, привлекли артиллерию и дополнительные отряды частных военных компаний.

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