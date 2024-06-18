ВСУ 'перевернули эту страницу': Зеленский о провальном наступлении РФ на Харьковщине

Наступление России на Харьковщине стало очередной ошибкой для российского лидера Владимира Путина. Благодаря мужеству украинских защитников удалось "перевернуть эту страницу войны". Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
"Хочу сегодня прежде всего отметить наших воинов. Всех, кто все же смог перевернуть эту страницу войны - страницу, которую Путин очень хотел посвятить своему наступлению и которая стала для России очередной ошибкой. Каждый и каждая, кто защищает Харьковское направление, кто сдерживает российские штурмы на Покровском и других донецких направлениях, и по всему фронту - от Крынок до Волчанска, и вдоль границы, в частности на Сумщине. Именно украинская смелость и стойкость определяют ситуацию - то, что мы можем, а не то, что Россия хочет или пыталась", - заявил глава государства.
Зеленский подчеркнул важность международной поддержки и разрешения бить по территории РФ западным оружием. Президент отметил, что решимость мира открывает новые перспективы для Украины. В частности, он упомянул об уничтожении российских позиций и пусковых установок вблизи границы, что имеет значительное влияние на безопасность региона.
"Это срабатывает. Именно так, как мы и ожидали. И по результатам боев уже сейчас, в июне, на разных участках фронта я хочу поблагодарить всех наших солдат, сержантов и офицеров... Спасибо вам! И всем, кто с вами. Кто помогает, кто поддерживает, кто лечит после ранений, волонтерит. Кто рекрутирует и тренирует солдат. Спасибо! Вместе украинцы меняют историю в свою пользу", - отметил президент.
Украина готовится ко второму саммиту мира
По его словам, правительство продолжило заниматься подготовкой к следующим международным шагам, в частности по саммитам мира. Глава государства провел совещание с международниками по привлечению новых участников к работе над Формулой мира и формированию групп для восстановления безопасности.
"Так же, как и первый Саммит мира, который состоялся в Швейцарии, группы должны стать максимально инклюзивными - чтобы разные страны и лидеры могли проявить себя. И, конечно, продолжаем работать над поддержкой коммюнике первого саммита", - добавил Зеленский.
Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно
15-16 июня состоялся первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.
На саммите обсудили три вопроса формулы Зеленского - ядерную, гуманитарную и продовольственную безопасность.
Перед встречей страна-агрессор Россия планировала сорвать "саммит мира".
Наступление РФ - последние новости с фронта
Напомним, военные Третьей штурмовой бригады сообщили, что россияне подготовили группировку до 10 тысяч человек для наступления на границы Луганской области. Военные утверждают, что оккупанты наступают танковыми полками, привлекли артиллерию и дополнительные отряды частных военных компаний.
Также российские оккупанты, вероятно, взяли под контроль село Новоалександровка, расположенное в 20 км к северу от Авдеевки Донецкой области. Это создает угрозу для основного пути снабжения ВСУ на востоке.
Как сообщал Главред, несмотря на напряженную ситуацию и постоянные штурмы, ВСУ проводят успешные контратаки на Харьковщине. Украинским военным удалось улучшить тактическое положение и продвинуться в районе села Глубокое, к северу от Харькова. В то же время ВСУ удалось перебить логистические пути оккупантов, в частности в Липцах где враг уже не может применять бронетехнику.
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