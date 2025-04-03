Мокрая победительница "Холостяка" снялась в необычной фотосессии

Катерина Лозовицкая показала новые фото и похвасталась отличной фигурой.

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Катерина Лозовицкая показала новое фото / Коллаж Главред, фото Instagram/kateryna_lozovytska

Кратко:

В какой съемке приняла участие Лозовицкая

Что она сама пообещала подписчикам

Победительница проекта Холостяк-12 с Алексом Топольским, модель Екатерина Лозовицкая, которая недавно рассталась со своим парнем снялась в новой яркой фотосессии.

На своей странице в Instagram, Лозовицкая поделилась с поклонниками кадрами, где она позирует в мокрой белой рубашке, а также под водой. Оказалось, что такие кадры - это съемки нового клипа для певца Гидаята Сеитова.

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Катерина Лозовицкая одна из самых красивых участниц "Холостяка" / Фото Instagram/kateryna_lozovytska

Кстати, он также пришел в комментарии к Лозовицкой и оставил лаконичное: "Самая прекрасная".

Катерина Лозовицкая одна из самых красивых участниц "Холостяка" / Фото Instagram/kateryna_lozovytska

"Бекстейдж нашей работы. Скоро поделюсь интересными фактами создания клипа", - написала модель.

Катерина Лозовицкая одна из самых красивых участниц "Холостяка" / Фото Instagram/kateryna_lozovytska

Катерина Лозовицкая одна из самых красивых участниц "Холостяка" / Фото Instagram/kateryna_lozovytska

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Ранее также модель Екатерина Лозовицкая, впервые показала своего нового парня.

Напомним, что победительница Холостяка жестко вывела Топольского на чистую воду. Катя Лозовицкая рассказала свою версию расставания звездной пары. По словам Лозовицкой, "откровение" Топольского относительно самой Кати, буквально шокировало ее.

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