Мокрая победительница "Холостяка" снялась в необычной фотосессии

Кратко:
- В какой съемке приняла участие Лозовицкая
- Что она сама пообещала подписчикам
Победительница проекта Холостяк-12 с Алексом Топольским, модель Екатерина Лозовицкая, которая недавно рассталась со своим парнем снялась в новой яркой фотосессии.
На своей странице в Instagram, Лозовицкая поделилась с поклонниками кадрами, где она позирует в мокрой белой рубашке, а также под водой. Оказалось, что такие кадры - это съемки нового клипа для певца Гидаята Сеитова.
Кстати, он также пришел в комментарии к Лозовицкой и оставил лаконичное: "Самая прекрасная".
"Бекстейдж нашей работы. Скоро поделюсь интересными фактами создания клипа", - написала модель.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее также модель Екатерина Лозовицкая, впервые показала своего нового парня.
Напомним, что победительница Холостяка жестко вывела Топольского на чистую воду. Катя Лозовицкая рассказала свою версию расставания звездной пары. По словам Лозовицкой, "откровение" Топольского относительно самой Кати, буквально шокировало ее.
Вас также может заинтересовать:
- Не Лозовицкая: Алекс Топольский впервые показал свою новую пассию
- Победительница Холостяка Катя Лозовицкая впервые показала своего нового бойфренда
- Победительница "Холостяка" Лозовицкая выгуляла на курорте новый купальник
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред