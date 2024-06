ВСУ отбили позиции в Волчанске и продвинулись вперед: в ISW узнали детали

Украинские защитники сумели продвинуться в районе Волчанска Харьковской области, а также внутри города.

Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW), который ссылается на геолокационные кадры, опубликованные 20 июня.

Отмечается, что ВСУ недавно отвоевали несколько позиций к северо-востоку от Волчанска и продвинулись вдоль улицы Соборной (северная часть города).

Вместе с тем, по данным военных пропагандистов РФ, войска РФ нанесли удары по украинским позициям вдоль улиц Гоголя и Олеся Досвитного в центре Волчанска, но ISW не обнаружил свидетельств укрепления российских позиций в этом районе. Подчеркивается, что ВСУ сохраняют позиции в этом районе.

Кроме того, российские пропагандисты говорят, что оккупанты РФ захватили два здания на территории Волчанского агрегатного завода, однако аналитики ISW не обнаружили визуального подтверждения этого утверждения.

В свою очередь, еще один пропагандист РФ утверждал, что войска РФ занимают позиции примерно в 300 метрах от реки Волчья, а российские силы продвинулись на расстояние до 1,55 километров в направлении поселка Тихое (непосредственно к востоку от Волчанска).

Генштаб ВСУ в то же время сообщил, что Силы обороны отразили российские атаки в районе Тихого, что подтверждает предыдущие российские сообщения о том, что украинские силы отвоевали этот населенный пункт.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.