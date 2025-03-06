Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Особняк с 25 спальнями продается за смешную цену: что ждет покупателей внутри

Мария Николишин
6 марта 2025, 22:40
45
Особняк даже имеет собственное озеро для рыбалки.
Особняк с 25 спальнями продается за смешную цену: что ждет покупателей внутри
Загадочное поместье в Британии / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В Великобритании продают огромный особняк по очень низкой цене
  • Его вид внутри удивляет многих покупателей

В Великобритании огромный особняк с 25 просторными спальнями, занесенный в список памятников архитектуры II класса, был выставлен на продажу на аукционе всего за 220 тысяч фунтов стерлингов (это почти 12 миллионов гривен).

Этот раскидистый особняк даже имеет собственное озеро для рыбалки, но заглянув внутрь, вы увидите кое-что не такое желанное, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

видео дня

Построенный в 1870 году как загородный дом отдыха для лорда Джеймса Мюррея, поместье из кирпича и камня расположено в сельском национальном парке в зоне природной красоты и имеет 16 акров леса, газоны, частное рыболовное озеро с правом на рыбалку.

Однако, загородное поместье нуждается в ремонте: осыпающиеся стены разрисованы граффити, а окна разбиты. Его покупателю придется выложить миллионы фунтов стерлингов, чтобы восстановить былую славу поместья, поэтому его цена значительно ниже стоимости среднестатистического дома в Великобритании.

Отмечается, что 154-летнее здание представляет собой полуразрушенную оболочку с обнаженными потолками и полами, а также выломанные двери, разбросанные по бывшему роскошному отелю и свадебной площадке.

На полу разбросана старая одежда, которую, скорее всего, оставили самовольные жильцы, которые также украсили стены различными словами и непристойными рисунками. Существуют даже сообщения, что в поместье теперь живут призраки.

Читайте также:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Статья НАТО о коллективной обороне может быть отменена: что задумал Трамп

Статья НАТО о коллективной обороне может быть отменена: что задумал Трамп

23:12Политика
Трамп хочет, чтоб Украина стояла за дверью пока он ведет переговоры с РФ - Кулик

Трамп хочет, чтоб Украина стояла за дверью пока он ведет переговоры с РФ - Кулик

22:43Война
Не о минералах: о чем США будут договариваться с Киевом на переговорах

Не о минералах: о чем США будут договариваться с Киевом на переговорах

21:03Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Украина под атакой почти 8-балльной бури: как долго продержится шторм

Украина под атакой почти 8-балльной бури: как долго продержится шторм

Александра Кучеренко впервые вышла на связь после новостей о разводе с Комаровым

Александра Кучеренко впервые вышла на связь после новостей о разводе с Комаровым

Гороскоп на завтра 7 марта: Овнам - отдых, Весам - путешествие

Гороскоп на завтра 7 марта: Овнам - отдых, Весам - путешествие

Бомбический салат из продуктов, которые есть почти в каждом холодильнике - рецепт

Бомбический салат из продуктов, которые есть почти в каждом холодильнике - рецепт

Карта Deep State онлайн за 6 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

23:47

Россияне массово атаковали Одессу дронами - горят жилые дома

23:33

"Не жалею": на свое 40-летие Козловский признался, за что готов извиниться

23:30

"Война стала катастрофой для Путина": в The Telegraph сделали громкое заявление

23:12

Статья НАТО о коллективной обороне может быть отменена: что задумал Трамп

23:11

"99,99% смертности": участница шоу "Холостяк-11" рассказала про свою онкологию

Пауза в войне может начаться до мая, Трамп настроен на большую сделку с Путиным – КуликПауза в войне может начаться до мая, Трамп настроен на большую сделку с Путиным – Кулик
22:43

Трамп хочет, чтоб Украина стояла за дверью пока он ведет переговоры с РФ - КуликВидео

22:40

Особняк с 25 спальнями продается за смешную цену: что ждет покупателей внутри

22:19

То, что Надя не покажет: Кацурин обнародовал домашние фото Дорофеевой

22:06

Раскрыта грандиозная тайна Валерия Меладзе - детали

Реклама
21:37

В Украине наткнулись на редкие куклы в секонд-хенде: стоят целое состояние

21:33

Что внутри в сумке у кенгуру: удивительные факты про животное

21:22

Предательница Королева начала мыть полы в Кремле - детали

21:18

Жена популярного голливудского актера совершила страшный суицид

21:03

Не о минералах: о чем США будут договариваться с Киевом на переговорахВидео

21:00

Сделает лицо моложе и свежее: как выбрать идеальную красную помаду

20:51

Сразу в двух областях: ВСУ мощно ударили по пунктам управления россиян

20:47

Низкорослые помидоры - топ сорта для вкусных салатов

20:31

Условие подписания соглашения: США требуют от Украины быстрого прекращения огня

20:27

Можно ли брать детей на кладбище: священник дал четкий окончательный ответ

19:59

Следы косметики на воротничке куртки: как быстро вывести следы тоналки и помады

Реклама
19:43

Будет припекать +19: когда Украину накроет новое похолодание

19:37

Как понять, что пес счастлив: 8 признаков, на которые стоит обращать внимание

19:30

Цена "тает на глазах": в Украине резко подешевел популярный овощ

19:22

Переговоры Украины и США: известна дата и место проведения

19:10

Трамп способен помочь Украине единственным способоммнение

19:05

Стоит ли выключать роутер на ночь: эксперты дали неожиданный ответ

19:02

Потери Украины и новая тактика россиян: главные новости Украины (дайджест)

18:59

США пытаются усадить РФ и Украину за стол переговоров: чем шантажирует Трамп

18:59

Четыре пункта: Потап в США рассказал, как на самом деле скинул 20 килограмм

18:55

Как выглядеть моложе - секреты гардероба, освежающие образ

18:48

"Отказ" от доллара: в Украине могут изменить основную валюту

18:40

"С огромным сожалением": Верку Сердючку и команду не выпустили из Украины

18:30

Серьезные изменения в документах: в МВД предупредили водителей о важном обновлении

18:22

Дмитрий Комаров: "Когда ты уже находишься в эпицентре события, тебе уже не страшно"

18:21

Бананы могут полностью исчезнуть с полок магазинов: в чем причина

17:39

"Европа способна выиграть любое противостояние": Туск готов сделать РФ проигравшей

17:34

Десятки тысяч с начала 2025 года: Сырский сделал новое заявление о потерях России

17:26

"Воевать некому": Залужный прямо рассказал о критических потерях ВСУ

17:18

"Я в постоянной погоне": звезда "Женского доктора" рассталась с бойфрендом

17:00

Неожиданный штраф за лампочку: когда водителя могут наказать на 1000 гривен

Реклама
16:45

Бельгия на год отложила поставки в Украину F-16: какая причина

16:07

Серьезный конкурент Винегрету: рецепт уникального салата из свеклы

16:03

"В стиле 1941-1945 годов": Россия готовится к масштабной волне мобилизации

15:57

Другой человек: бывший Лорак показал их общую дочь

15:56

"Есть два сценария": названа дата подписания большой сделки по войне в УкраинеВидео

15:42

ТОП б/у авто, которые не разочаруют владельца: рейтинг надежности от экспертов

15:17

Популярный американский репер Offset едет в РФ с концертом

15:12

"Возвращался домой со смены": появились данные о жертвах удара РФ по Кривому Рогу

14:58

Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делать в последние дни поста

14:42

Вместе с "осью зла": Залужный выдал громкое обвинение в сторону США

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять