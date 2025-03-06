Особняк с 25 спальнями продается за смешную цену: что ждет покупателей внутри

Особняк даже имеет собственное озеро для рыбалки.

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Загадочное поместье в Британии / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

В Великобритании продают огромный особняк по очень низкой цене

Его вид внутри удивляет многих покупателей

В Великобритании огромный особняк с 25 просторными спальнями, занесенный в список памятников архитектуры II класса, был выставлен на продажу на аукционе всего за 220 тысяч фунтов стерлингов (это почти 12 миллионов гривен).

Этот раскидистый особняк даже имеет собственное озеро для рыбалки, но заглянув внутрь, вы увидите кое-что не такое желанное, пишет Главред со ссылкой на express.co.uk.

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Построенный в 1870 году как загородный дом отдыха для лорда Джеймса Мюррея, поместье из кирпича и камня расположено в сельском национальном парке в зоне природной красоты и имеет 16 акров леса, газоны, частное рыболовное озеро с правом на рыбалку.

Однако, загородное поместье нуждается в ремонте: осыпающиеся стены разрисованы граффити, а окна разбиты. Его покупателю придется выложить миллионы фунтов стерлингов, чтобы восстановить былую славу поместья, поэтому его цена значительно ниже стоимости среднестатистического дома в Великобритании.

Отмечается, что 154-летнее здание представляет собой полуразрушенную оболочку с обнаженными потолками и полами, а также выломанные двери, разбросанные по бывшему роскошному отелю и свадебной площадке.

На полу разбросана старая одежда, которую, скорее всего, оставили самовольные жильцы, которые также украсили стены различными словами и непристойными рисунками. Существуют даже сообщения, что в поместье теперь живут призраки.

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