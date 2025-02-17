"Я схожу с ума": мужчина рассказал, как победа в лотерее разрушила его жизнь

Около 10 лет назад мужчина стал победителем лотереи, но полученные деньги превратили его жизнь в настоящий кошмар.

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Мужчина 10 лет назад выиграл в лотерею / Коллаж: Главред, фото: pixabay, pexels

Вы узнаете:

Как лотерея разрушила жизнь мужчине

Куда победитель тратил средства в течение 10 лет

Многие люди по всему миру мечтают выиграть в лотерею, и лишь для некоторых эта мечта становится реальностью. Однако один из счастливчиков утверждает, что денежный выигрыш превратил его жизнь в настоящий кошмар, пишет Главред со ссылкой на издание Mirror.

28-летний мужчина рассказал, что выиграл лотерею, когда ему было почти 18 лет, однако после получения средств он потратил целое десятилетие на то, чтобы "не делать ничего".

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Мужчина поделился, что когда получил вознаграждение, то сначала он купил дом и практически жил там последние 10 лет.

Далее он тратил средства на игры, фильмы и общение с незнакомцами в Интернете, вместо того, чтобы инвестировать средства в нужную сферу. Впоследствии мужчина все же решил поступить в университет на юридический факультет, однако успехом это не закончилось.

"Я поступил в университет, подумал, что раз у меня есть столько денег, то почему бы просто не получить образование. Я получил юридическое образование и решил получить степень магистра, но где-то между этим я решил, что мне это все не нужно. Поэтому я потратил все деньги и кинул университет", - рассказал мужчина.

Он добавляет, что сейчас не имеет социальной жизни, цели или увлечений. Мужчина никогда не работал, и объясняет это тем, что не нуждался в работе.

"Я чувствую, что выигрыш в лотерею был проклятием, потому что у меня нет хобби, нет личности. Я понимаю, что нахожусь в привилегированном положении, потому что имею еще немного денег, чтобы продолжать, но я схожу с ума, потому что не знаю, что еще делать, как еще развиваться. Я одинок, и жизнь кажется бессмысленной", - говорит он.

В комментариях мужчине порекомендовали инвестировать оставшиеся средства или же стать волонтером.

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