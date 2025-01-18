Сюрприз ценой 775 тысяч гривен: мужчина убирал на чердаке и нашел клад

Отец мужчины оставил после себя уникальную коллекцию.

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Мужчина нашел старые документы, которые стоят целое состояние / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Как Саймон нашел ценные сокровища Алана Милна

Что это за уникальные рукописи, которые принесли мужчине состояние

57-летний Саймон Смит, разбирая дом своего покойного отца, случайно наткнулся на сокровища, которые могут изменить его жизнь. Среди старых вещей он нашел архив, который хранился на чердаке, а вместе с ним - редкие литературные артефакты, рассказывает Главред со ссылкой на издание Daily Express.

Его отец, который всю жизнь работал в издательской сфере, оставил после себя уникальную коллекцию, включавшую первые рукописи Алана Милна, создателя Винни-Пуха. Некоторые из этих документов не видели с 1926 года. Также среди находок была визитка с подписью Джона Толкиена, автора "Властелина колец".

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Саймон был поражен, узнав о знакомстве отца с Милном. Хотя о связи с Толкиеном он догадывался, ведь отец работал над изданиями легендарного фэнтези.

15 января эти артефакты выставили на аукцион, где они сразу привлекли внимание коллекционеров. Ожидается, что прибыль от продажи составит около 15 тысяч фунтов стерлингов, или почти 775 тысяч гривен.

Кстати, рассказываем также о паре, которая превратила старую одежду в бизнес. Им удается зарабатывать $31 000 ежемесячно на секонд-хенде.

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Что известно о Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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