Мужчина выиграл в лотерею 2 млн грн: его обогатила очень странная привычка

Победитель в лотерее рассказал, что его деньги достанутся внуку – мужчина намерен открыть сберегательный счет, чтобы помогать своему родственнику.

https://glavred.info/life/muzhchina-vyigral-v-lotereyu-2-mln-grn-ego-obogatila-ochen-strannaya-privychka-10577990.html Ссылка скопирована

Мужчина выиграл хорошие деньги благодаря чужим автомобильным номерам / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У жителя Мэриленда, США, очень странная привычка. Он номерные знаки всех автомобилей. И такая привычка позволила мужчине стать победителем в лотерее.

Как сообщает американское агентство UPI, мужчина часто запоминает номерные знаки машин, которые видит, а потом вводит их в лотерейных билетах. И вот 26 июня американец решил записать номерные знаки 2-0-5-3-3 в очередной билет.

И выиграл 50 000 долларов.

видео дня

"Я был счастлив и взволнован, когда мои пять цифр выпали", - отметил победитель лотереи и подчеркнул, что эти деньги положит на сберегательный счет для внука.

К слову, другой мужчина у себя дома нашел кучу денег, но резко "обломался": в банке, куда он отнес деньги, сказали, что с такими денежными купюрами больше не работают. Причем обменять их невозможно.

Что такое лотерея? Лотерея — организованная азартная игра, при которой распределение выгод и убытков зависит от случайного выбора того или иного номера, который обычно указан на лотере́йном биле́те. Часть внесённых игроками средств идёт организаторам лотереи, часть выплачивается государству в виде налогов

Кстати, мужчина прослушивал жену и неожиданно разбогател. Он прослушивал рабочий разговор супруги и принял решение о приобретении там акций. И заработал денег. Впрочем, история закончилась совсем не так, как он наверняка предполагал.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред