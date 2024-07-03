Мужчина выиграл в лотерею 2 млн грн: его обогатила очень странная привычка

У жителя Мэриленда, США, очень странная привычка. Он номерные знаки всех автомобилей. И такая привычка позволила мужчине стать победителем в лотерее.
Как сообщает американское агентство UPI, мужчина часто запоминает номерные знаки машин, которые видит, а потом вводит их в лотерейных билетах. И вот 26 июня американец решил записать номерные знаки 2-0-5-3-3 в очередной билет.
И выиграл 50 000 долларов.
"Я был счастлив и взволнован, когда мои пять цифр выпали", - отметил победитель лотереи и подчеркнул, что эти деньги положит на сберегательный счет для внука.
К слову, другой мужчина у себя дома нашел кучу денег, но резко "обломался": в банке, куда он отнес деньги, сказали, что с такими денежными купюрами больше не работают. Причем обменять их невозможно.
Что такое лотерея?
Лотерея — организованная азартная игра, при которой распределение выгод и убытков зависит от случайного выбора того или иного номера, который обычно указан на лотере́йном биле́те. Часть внесённых игроками средств идёт организаторам лотереи, часть выплачивается государству в виде налогов
Кстати, мужчина прослушивал жену и неожиданно разбогател. Он прослушивал рабочий разговор супруги и принял решение о приобретении там акций. И заработал денег. Впрочем, история закончилась совсем не так, как он наверняка предполагал.
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