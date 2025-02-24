20-летняя девушка рассказала о союзе с 61-летним мужчиной: "Мир полон ненависти"

Девушка говорит, что люди угрожали ей и ее партнеру, узнав об их отношениях, что побудило ее отдалиться от друзей и семьи.

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Иллюстративное фото / Коллаж Главред, фото freepik

Вы узнаете:

Реакция матери девушки на ее отношения

Реакция пользователей Сети на ее отношения

20-летняя девушка, которая встречается с 61-летним мужчиной, рассказала о реакции своей матери, узнавшей о ее избраннике. Главред узнал необычную историю любви.

Девушка признается, что ее всегда интересовали "мужчины постарше". И она сразу же влюбилась в своего 61-летнего партнера, как только познакомилась с ним, пишет Mirror.

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Однако ее мама не очень довольна отношениями своей дочки, считая, что ей следует встречаться с кем-то из ровесников. На Reddit она написала: "Меня спрашивали, почему мне нравятся мужчины постарше. Мои родители говорили мне, что я испорчена и со мной что-то не так".

"Когда они узнали, что я не нахожу привлекательными никого моложе 40 лет, они впали в ярость. Моя мать плакала и говорила, что я подвела ее", - рассказывает девушка.

Она говорит, что люди угрожали ей и ее партнеру, узнав об их отношениях, что побудило ее отдалиться от друзей и семьи.

"Я не знаю, почему мир полон ненависти, и я никогда не пойму, почему люди считают себя вправе навязывать свое мнение другим. Такое судилище ужасно. Несмотря на то, что они прекрасные родители во всех остальных областях, и я их очень люблю, мы с моим парнем хотим переехать в горы и жить тихой жизнью вместе. Наши отношения подверглись очень пристальному вниманию со стороны друзей, семьи, коллег и незнакомцев! Я научилась игнорировать мнения людей и просто делать то, что делает меня счастливой, а мой партнер заставляет меня чувствовать себя в другом мире, наполненном только удовольствием и любовью", - признаетеся девушка.

После того, как она рассказала о своих отношениях в Сети, она столкнулась со смешанной реакцией на эту идею. Один пользователь сказал: "Мне 64 года, а моей девушке 31 год. У нас прекрасные отношения. Мне все равно, что думают другие. Ее родители меня обожают. Они знают, что я люблю ее и отношусь к ней как к своей королеве".

"Город, в котором мы живем, кажется, не имеет к таким предрассудкам никакого отношения (маленький городок). Они относятся к нам, как к знаменитостям. Мы ходим в рестораны, все нас знают. Потому что мы не типичная пара, которую вы обычно видите. У нас не было ни одного негативного опыта. И мы вместе уже пять лет", - рассказал пользователь в Reddit.

Другой пользователь добавил: "Вы утверждаете, что этот мужчина любит вас и доставляет вам удовольствие. Я предполагаю, что вы даете ему то же самое. Хотя я понимаю, насколько важны для вас ваша семья и друзья, но отношения, которые вы разделяете с этим мужчиной, определяют всю вашу оставшуюся жизнь. Есть так много людей, у которых вообще нет отношений или которые нездоровы и не приносят им ничего, кроме боли и стресса. Похоже, что ваш выбор делает вас обоих очень счастливыми. Честно говоря, мне кажется, что это очень простой выбор".

Третий пользователь сказал: "Я не виню ваших родителей. Я даже не знаю вас, но просто прочитав это, я беспокоюсь за вас. Хотя это и не зависит от меня".

"Только не возвращайтесь через несколько лет с сожалениями и не ставьте всех мужчин в одну категорию, я все равно не понимаю, почему такой молодой девушке, как вы, нужно переезжать в горы", - отметил он.

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