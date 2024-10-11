'Трудно поверить': женщина сделала страшное открытие о своем муже после 10 лет вместе

Супружеская жизнь пары перевернулась вверх дном, когда они узнали о своей родственной связи, но, несмотря на это, решили остаться вместе ради детей.

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Женщина сделала страшное открытие о своем муже после 10 лет вместе / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Женщина по имени Селина, которая 10 лет была в счастливом браке с Джозефом, испытала "шок", когда поняла, что их союз скрывает неожиданную правду.

37-летняя Селина и 44-летний Джозеф познакомились на вечеринке на Хэллоуин 17 лет назад, после чего стали парой и родили троих детей. Однако недавно они узнали шокирующую новость: они являются кровными родственниками. Джозеф решил сделать ДНК-тест, чтобы исследовать свое наследство, и данные подтвердили, что они двоюродные брат и сестра.

"Когда я поняла, что мы двоюродные братья и сестры, меня немного стошнило", - рассказала Селина в интервью "Любите не судите", передает Mirror.

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Эта информация заставила их задуматься над тем, должны ли они оставаться вместе.

"Я думала, что мы должны были развестись, но потом я начала думать, что ради наших детей мы должны оставаться вместе", и назвала это "поворотным моментом", поскольку "ты не должен быть со своим двоюродным братом, но это произошло именно так".

По словам Джозефа, он действительно имел это в виду, когда поклялся "Пока смерть не разлучит нас" в день их свадьбы, и не хотел оставлять Селину.

Джозеф, однако, подчеркнул, что действительно имел в виду свои обеты, когда обещал оставаться с Селиной "пока смерть не разлучит нас", и не планирует прекращать отношения. Когда пара рассказала детям о новости, те сначала были напуганы и смущены, но впоследствии смирились с ситуацией.

Их дочь объяснила: "Это нормально, потому что они мои родители, и они уже давно женаты", а их сын сказал: "Иногда я чувствую себя немного странно из-за этого, потому что это не то, чем хочется хвастаться".

Он также сказал, что если бы его родители узнали об этом до женитьбы, это было бы "неправильно", но поскольку они узнали об этом после женитьбы, он не видит в этом проблемы.

Селина призналась, что после публикации их истории в Интернете столкнулась с волной критики, а некоторые комментарии называли ее "тревожной" и жалели их детей. Джозеф признает, что эти слова его расстроили, однако старается не позволять им влиять на его семью.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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