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Женщина делает вид, что не замечает измен мужа: она назвала странную причину своего решения

Алёна Воронина
21 августа 2024, 15:13
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В сети неоднозначно отреагировали на объяснение женщины, почему она до сих пор остается со своим мужем после того, как узнала, что он ей изменяет.
Ссора, мужчина и женщина ссорятся, девушка плачет
Женщина делает вид, что не замечает постоянные измены мужа, по одной причине/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Жена была разбита горем после того, как узнала, что ее муж имеет роман на стороне. Однако она призналась, что слишком боится говорить об этом со своей второй половинкой, ведь, по ее словам, она боится, что это полностью изменит жизнь ее семьи, которая до сих пор была стабильной.

Свою историю женщина рассказала на популярном ресурсе Reddit, пишет The Mirror. Она отметила, что прожила в этом браке 15 лет, и хотя у них с мужем были взлеты и падения, она говорит, что ее друзья постоянно говорят ей, как ей повезло, что он есть.

Однако однажды, когда она одолжила у него телефон, она узнала печальную правду. В телефоне она увидела сообщения от другой женщины. Некоторые из них были довольно откровенными, и из переписки следовало, что мужчина имеет с этой чужой женщиной не только эмоциональную, но и физическую связь.

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В частности, ее муж писал той женщине, что он ее любит, а также рассказывал детали о своем сыне, которого они воспитывают с женой.

"Также он упоминал меня, поэтому она знает, что я существую. Но я не видела, чтобы он много вспоминал обо мне", - отметила преданная жена.

Из любопытства женщина нашла любовницу своего мужа в Instagram и узнала, что она "молодая, красивая и успешная". Однако она признается, что не хочет спорить со своим мужем относительно его романа, потому что волнуется, какое влияние это будет иметь. Она добавила, что была шокирована, когда узнала, однако когда хорошо подумала об этом, то решила ничего не говорить.

"Если я поговорю с ним, наша жизнь полностью изменится. Жизнь нашего сына изменится. Я не знаю, как бы он отреагировал: отрицал бы это, прекратил бы это или оставил бы меня и сбежал с ней. Ведь он писал ей, что любит ее. У нас такая хорошая, стабильная домашняя жизнь, я не хочу ее терять", - объяснила женщина в своей заметке.

В поисках совета, она обратилась к соцсетям, чтобы спросить у пользователей, права ли она, решив молчать обо всем этом.

Пользователи оставляли под заметкой очень разные комментарии. Так, один назвал женщину наивной и отметил, что рано или поздно муж сам может ее бросить - например, когда любовница забеременеет, или когда он просто решит уйти к любовнице и оставить семью. По мнению комментатора, жена должна поговорить об этом с мужем и готовиться к разводу, не дожидаясь, пока муж сам уйдет из семьи.

Другой комментатор отметил: "Надеюсь, однажды ты захочешь для себя большего". Третий пользователь написал: "Какой твой план, когда он тебя ослепит и вскоре попросит развестись? Не думай, что он останется, я уверен, что он планирует покинуть семью, а ты планируешь свое несуществующее будущее. Надеюсь, у вас есть пенсионный план".

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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