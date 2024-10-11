Знают не все: для чего на самом деле люди венчаются - ответ священников

Венчание - это глубокий духовный акт, требующий серьезной подготовки и осознанного подхода к брачной жизни. В Православной Церкви Украины этот обряд воспринимается как священное Таинство, где пара соединяется не только между собой, но и с Богом, создавая духовную связь, которая закрепляется благодатью Святого Духа.
Зачем люди венчаются
Священники ПЦУ объясняют, что венчание - это больше, чем просто формальность или красивая традиция. Это глубокое взаимодействие, которое укрепляет брак через Божью благодать и поддержку.
"В Таинстве Брака благодать Святого Духа освящает мужчину и женщину, которые соединяются в любви в "одно тело" и творят "домашнюю церковь"", - отмечают священнослужители ПЦУ.
В браке партнеры должны поддерживать друг друга, подобно тому, как Христос возлюбил Церковь.
Когда лучше делать венчание
Протоиерей Дмитрий Пасечник в видео на YouTube объясняет, что важно понимать, что венчание в православных храмах происходит не каждый день.
"Венчаться разрешается в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в течение всего года, кроме периодов многодневных постов", - напоминает отец Дмитрий.
Среди таких периодов - Великий пост, Рождественский, Петров и Успенский посты.
Стоит заблаговременно согласовать дату и день венчания с местным священником, чтобы избежать недоразумений.
"Этот вопрос лучше решать непосредственно с тем священником, который будет совершать таинство", - советует священнослужитель.
Что необходимо взять на венчание
Кроме даты и выбора священника, важно подготовить необходимые вещи для самого обряда.
"На брак нужно иметь два кольца, пару икон Иисуса Христа и Богородицы, а также вышитые рушники, которые используются по украинской традиции", - напоминает отец Дмитрий.
Он также обращает внимание на важность соблюдения традиционного дресс-кода, в частности для гостей.
Что известно о Дмитрии Пасечнике
Дмитрий Пасинник - настоятель храма Вознесения Господня в с. Станиславчик Винницкой области, протоиерей ПЦУ.
Что дает человеку венчание - в чем смысл венчания
Венчание - это не только формальный обряд, это духовный союз двух людей, благословенный Богом.
"Это таинство соединения двух сердец, в котором Господь двух людей делает одним целым", - подчеркивает отец Дмитрий.
Что нельзя делать венчанным
Однако, не все подходят к этому с должной серьезностью.
"Часто пары разводятся из-за отсутствия понимания важности брака и хотят развенчаться, но такой процедуры в Православной Церкви не существует", - объясняет священник.
Для чего исповедоваться перед венчанием
Перед венчанием, священник проводит обязательную беседу с будущей парой, где обсуждаются не только духовные, но и практические вопросы.
"Священник может спросить вас о планах на детей, о том, где вы будете жить и как содержать семью", - говорит протоиерей Дмитрий.
Эти вопросы, по его мнению, помогают молодоженам глубже осмыслить свой выбор и осознать ответственность перед семьей.
Также, перед самым венчанием, священник предложит молодой паре пройти через таинства исповеди и причастия, чтобы войти в новый этап жизни с чистым сердцем и без греховного бремени.
Смотрите видео о том, зачем люди венчаются:
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