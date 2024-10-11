Знают не все: для чего на самом деле люди венчаются - ответ священников

Венчание - это священное таинство, которое не только объединяет две души в один союз перед Богом, но и требует глубокой подготовки и осознания ответственности.

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Для чего люди венчаются - в чем смысл венчания / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Венчание - это глубокий духовный акт, требующий серьезной подготовки и осознанного подхода к брачной жизни. В Православной Церкви Украины этот обряд воспринимается как священное Таинство, где пара соединяется не только между собой, но и с Богом, создавая духовную связь, которая закрепляется благодатью Святого Духа.

Зачем люди венчаются

Священники ПЦУ объясняют, что венчание - это больше, чем просто формальность или красивая традиция. Это глубокое взаимодействие, которое укрепляет брак через Божью благодать и поддержку.

"В Таинстве Брака благодать Святого Духа освящает мужчину и женщину, которые соединяются в любви в "одно тело" и творят "домашнюю церковь"", - отмечают священнослужители ПЦУ.

В браке партнеры должны поддерживать друг друга, подобно тому, как Христос возлюбил Церковь.

Когда лучше делать венчание

Протоиерей Дмитрий Пасечник в видео на YouTube объясняет, что важно понимать, что венчание в православных храмах происходит не каждый день.

"Венчаться разрешается в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в течение всего года, кроме периодов многодневных постов", - напоминает отец Дмитрий.

Среди таких периодов - Великий пост, Рождественский, Петров и Успенский посты.

Стоит заблаговременно согласовать дату и день венчания с местным священником, чтобы избежать недоразумений.

"Этот вопрос лучше решать непосредственно с тем священником, который будет совершать таинство", - советует священнослужитель.

Что необходимо взять на венчание

Кроме даты и выбора священника, важно подготовить необходимые вещи для самого обряда.

"На брак нужно иметь два кольца, пару икон Иисуса Христа и Богородицы, а также вышитые рушники, которые используются по украинской традиции", - напоминает отец Дмитрий.

Он также обращает внимание на важность соблюдения традиционного дресс-кода, в частности для гостей.

Что известно о Дмитрии Пасечнике Дмитрий Пасинник - настоятель храма Вознесения Господня в с. Станиславчик Винницкой области, протоиерей ПЦУ.

Что дает человеку венчание - в чем смысл венчания

Венчание - это не только формальный обряд, это духовный союз двух людей, благословенный Богом.

"Это таинство соединения двух сердец, в котором Господь двух людей делает одним целым", - подчеркивает отец Дмитрий.

Что нельзя делать венчанным

Однако, не все подходят к этому с должной серьезностью.

"Часто пары разводятся из-за отсутствия понимания важности брака и хотят развенчаться, но такой процедуры в Православной Церкви не существует", - объясняет священник.

Для чего исповедоваться перед венчанием

Перед венчанием, священник проводит обязательную беседу с будущей парой, где обсуждаются не только духовные, но и практические вопросы.

"Священник может спросить вас о планах на детей, о том, где вы будете жить и как содержать семью", - говорит протоиерей Дмитрий.

Эти вопросы, по его мнению, помогают молодоженам глубже осмыслить свой выбор и осознать ответственность перед семьей.

Также, перед самым венчанием, священник предложит молодой паре пройти через таинства исповеди и причастия, чтобы войти в новый этап жизни с чистым сердцем и без греховного бремени.

Смотрите видео о том, зачем люди венчаются:

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