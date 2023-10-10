Идеальная разница в возрасте для счастливых отношений: какие пары не разводятся

Встреча с кем-то намного старше или моложе может изменить жизнь человека и вернуть удивительные чувства.

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Идеальная разница в возрасте для пар / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Эксперты раскрыли идеальную разницу в возрасте для пар, которые будут иметь гармоничные отношения. Исследования показали, что разница в возрасте между партнерами может определить, как долго будут длиться отношения.

Встреча с кем-то намного старше или моложе может изменить жизнь человека и вернуть удивительные чувства. Для некоторых людей выход за пределы своей возрастной категории означает, что есть вероятность найти идеального партнера, пишет издание LADbible.

Исследование, проведенное Университетом Эмори в Атланте, показало, что чем больше разница в возрасте, тем больше вероятность развода.

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"Проанализировав 3000 человек, исследователи пришли к выводу, что пары, у которых разница в возрасте составляет 5 лет, на 18 процентов чаще разводятся, чем сверстники", - отметили исследователи.

Супружеская пара с разницей в 10 лет имеет на 39 процентов больше шансов развестись. Те, у кого есть старший партнер на 20 лет, процент развода вырос до 95.

Также, согласно исследованию, идеальная разница в возрасте для отношений считается лишь один год, или же сверстники. Потому что вероятность развода намного меньше - всего три процента.

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