Идеальная разница в возрасте для счастливых отношений: какие пары не разводятся

Эксперты раскрыли идеальную разницу в возрасте для пар, которые будут иметь гармоничные отношения. Исследования показали, что разница в возрасте между партнерами может определить, как долго будут длиться отношения.
Встреча с кем-то намного старше или моложе может изменить жизнь человека и вернуть удивительные чувства. Для некоторых людей выход за пределы своей возрастной категории означает, что есть вероятность найти идеального партнера, пишет издание LADbible.
Исследование, проведенное Университетом Эмори в Атланте, показало, что чем больше разница в возрасте, тем больше вероятность развода.
"Проанализировав 3000 человек, исследователи пришли к выводу, что пары, у которых разница в возрасте составляет 5 лет, на 18 процентов чаще разводятся, чем сверстники", - отметили исследователи.
Супружеская пара с разницей в 10 лет имеет на 39 процентов больше шансов развестись. Те, у кого есть старший партнер на 20 лет, процент развода вырос до 95.
Также, согласно исследованию, идеальная разница в возрасте для отношений считается лишь один год, или же сверстники. Потому что вероятность развода намного меньше - всего три процента.
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