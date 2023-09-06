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Отношения на грани разрыва: мужчина вас не любит, если делает три вещи

Олег Макаров
6 сентября 2023, 20:53 обновлено 6 сентября, 21:12
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Заметили, что отношения с мужчиной остыли? Узнавайте, как ведет себя мужчина, если девушка ему безразлична.
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Бывает очень сложно понять, что вы у него не одна / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

К сожалению, далеко не все отношения напоминают сказку или американскую романтическую историю. Полезно вовремя осознать, что некогда тесная связь начинает распадаться - вы или ваш партнер отдаляетесь друг от друга. Однако случается и так, когда мы ошибочно воспринимаем поведение партнера как отдаление и нежелание быть вместе. Главред объясняет, как понять, что человеку на тебя наплевать.

Потерю интереса иногда трудно интерпретировать, ведь иногда это может быть следствием стресса или переживаний по другим причинам. Всегда лучше уточнить или переспросить у партнера, все ли его устраивает в отношениях.

Как ведет себя мужчина, если девушка ему безразлична

И при первом знакомстве, и в длительных отношениях, браке незаинтересованный в партнерше мужчина будет реже с ней общаться или искать отношения на стороне. Например, знакомиться по интернету или заигрывать к коллегам. Это же может быть причиной, почему он не пишет.

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Главред рассказывает, как понять, что он меня разлюбил / pexels.com

Как понять что он меня разлюбил - три вещи, которые делает мужчина

  • Мужчина вас игнорирует и уделяет меньше времени на общение. Партнер может больше не быть инициатором беседы, становится более неразговорчивым и даже агрессивным.
  • Мужчина отказывается от интима. Здоровая половая жизнь - залог длительных отношений. Угасание интереса в постели может указывать на уменьшение эмоциональной связи.
  • Мужчина больше не строит совместных планов на будущее или отказывается их обсуждать. Здесь, кажется, все и так очевидно - он не видит себя вместе с вами в долгосрочной перспективе.

А вот как понять, что я него не одна, бывает легче всего - человек может уходить из дома поздно ночью или постоянно переписываться с неизвестным абонентом. Иногда измену может "спалить" случайный звонок с неизвестного номера.

Хуже всего, когда вы подозреваете своего партнера в том, что он вас использует (не всегда финансово). Если это подтвердится, правда может сильно ранить. Вот несколько "сигналов", как понять что он меня использует:

  • Вы вкладываете в отношения больше усилий. Человек обращается к вам или начинает разговор только тогда, когда от вас чего-то требует - денег, поддержки или компании.
  • Партнер избегает обязательств, а от вас требует полной эмоциональной отдачи.
  • Человек манипулирует и угрожает.

Если ваши усилия и забота не находят отклика со стороны другого человека, это должно вынудить вас пересмотреть отношения.

Как понять, что я для него только друг

Бывает трудно различить близкие приятельские отношения от романтических, но есть нюансы, которые указывают, нравитесь ли вы пока что просто другу как потенциальный партнер.

  • Отсутствие ласковых слов, поцелуев, объятий и романтических свиданий.
  • Обсуждение отношений с другими девушками.
  • Отсутствие ревности.
  • Отсутствие обсуждения будущего.

В любом случае у человека лучше переспросить, чтобы узнать о его скрытых чувствах. Ведь "сигналы" иногда могут неправильно трактоваться.

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отношения психолог бракоразводный процесс любовь
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