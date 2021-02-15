Как побороть ревность в отношениях: полезные лайфхаки

Ревность может разрушить прекрасные отношения. / yavahitna.com.ua

Вы когда-нибудь задумывались, врет ли ваш партнер вам о том, куда он идет? Может, он пишет в Facebook своему бывшему супругу или супруге? Или вы испортили идеально хороший вечер, обвинив своего партнера в том, чего, как вы почти уверены, он даже не делал?

Если да, то добро пожаловать в клуб ревности.

Суть в том, что в ревности нет ничего забавного. Это разрушает отношения, заставляет вас чувствовать себя сумасшедшим и зажигает болезненную лампочку подозрений, которая живет в вашем сердце.

Но при попытке преодолеть ревность иногда может казаться, что вы пытаетесь контролировать приливную волну. Вы не собираетесь разрушать плотину, но вы не можете удержать свою ревнивую воду от протекания.

Читайте такжеРевность, скупость и разбросанные носки: чем каждый знак раздражает в быту

Никто не хочет ревновать. Ревность может разрушить прекрасные отношения. Она питает недоверие, наносит ущерб самооценке и редко приносит пользу. Тем не менее, многие из нас бессильны остановить ее, подавляя наши мысли, действия и речь.

Итак, что мы можем с этим поделать? Как побороть ревность? Вот 8 советов, как преодолеть ревность в отношениях.

1. Считайте до десяти

Нет ничего приятного в том, чтобы поймать вашего партнера, который отправляет кокетливое сообщение кому-то другому или слушать, как он влюбляется в какую-то знаменитость, но действительно ли из-за этих вещей стоит расстраиваться?

Когда ревность начинает вызывать у вас гнев, закройте глаза, сделайте глубокий вдох и сосчитайте до десяти. По прошествии десяти секунд спросите себя, действительно ли то, из-за чего вы расстроены, стоит того, чтобы испортить вам день.

Если вам необходимо поднять этот вопрос, сделайте это спокойно. Вместо того, чтобы кричать на партнера или унижать его, просто скажите: "Мне становится немного неудобно, когда ты делаешь...".

2. Доверяйте своим инстинктам

Приведенный выше совет был разработан для людей, которые имеют дело с излишней ревностью, а не для тех, у кого есть законные причины подозревать своего супруга (например, партнеры открыто флиртуют с другими, имеют тайную дружбу или лгут вам).

Как узнать, верен ли ваш партнер? Суть в следующем: доверяйте своим инстинктам.

Скорее всего, вы знаете, что слишком остро реагируете на какую-то глупость, но если ваша интуиция подсказывает вам, что в ваших отношениях что-то не так, вы, вероятно, правы!

Спокойно и уважительно поговорите со своим партнером о том, что вы чувствуете, и выясните, что портит ваши отношения.

3. Работа по укреплению доверия

Доверие - важный аспект здоровых, счастливых и приносящих удовлетворение отношений. Преодоление ревности требует наличия здорового уровня доверия.

Вы укрепляете доверие как пара, когда:

Не лжете друг другу

Несете ответственность за свои действия

Выражаете свои чувства

Не делаете того, чего не хотите, чтобы ваш супруг делал

Показываете, что вы надежный

Поступая так, вы и ваш супруг (а) укрепите здоровое доверие, которое позволит вам чувствовать себя в безопасности и любимыми в ваших отношениях.

4. Повышайте любовь к себе

Ревность часто возникает из-за проблем с самооценкой. Возможно, вы не чувствуете себя достойным чьей-то безусловной привязанности или, возможно, кто-то предал ваше доверие в прошлом, и это заставило вас чувствовать себя неловко, отдавая свое сердце.

Как бы то ни было, здоровые отношения основываются на здоровом уровне любви к себе. Повышение любви к себе также помогает преодолеть ревность. Вы можете попрактиковаться в повышении любви и уважении к себе, проводя время в одиночестве и научившись ценить свою собственную компанию, хорошо относясь к своему телу и работая над саморазвитием.

5. Сообщите о своих чувствах

То, что вы и ваш партнер считаете правильным во взаимоотношениях, может быть совершенно другим, поэтому так важно открыто выражать свои чувства.

Хорошее выражение своих чувств - важный шаг в преодолении ревности. Осознание того, какие действия и поведение повредит вашему партнеру и наоборот, поможет вам и вашему супругу построить здоровые отношения, основанные на уважении.

6. Рассмотрите возможность консультирования

Ваша ревность берет верх над вашими отношениями?

Чаще всего ревность возникает из-за того, что случилось с вами в прошлом. Возможно, у вас было травмирующее детство или кто-то, кому вы доверяли эмоционально, вербально или физически, причинил вам боль. В любом случае терапия может помочь: что такое семейное консультирование и как оно помогает во взаимоотношениях

Общение с профессионалом лично, через Zoom / Skype или в чате может помочь вам разобраться в том, что заставляет вас проявлять ревность.

Терапевт также может дать вам механизмы преодоления гнева или ревности в будущем - или он может даже подтвердить ваши чувства и сообщить, что у вас может быть законная причина для ревности.

7. Скорректируйте свои ожидания в отношениях

Один из советов по преодолению ревности - пересмотреть свои ожидания в отношении отношений.

Тот факт, что вы состоите в отношениях, не означает, что вы потеряли способность находить кого-то привлекательным. Если вы заметите кого-то за пределами вашего нынешнего романа, это не означает, что в ваших отношениях что-то не так или вы не привязаны к своему партнеру.

Пока ваш партнер не действует в соответствии с его влечением к кому-то другому, беспокоиться не о чем.

Обратите внимание, что изменение ваших ожиданий не означает снижение ваших стандартов. Вы не должны быть с кем-то, кто заставляет вас чувствовать себя плохо.

8. Выражайте ревность здоровым образом

Важно помнить, что ревность, выраженная сразу же, не обязательно должна быть чем-то плохим!

Ревность действительно может помочь парам:

Выражайте больше признательности друг другу / не принимайте друг друга как должное

Увеличьте любовь и привязанность

Способствуйте самосовершенствованию

Работайте, чтобы сделать друг друга счастливыми

Действуйте как посланник, когда что-то не так

Но опять же, то, как вы выражаете ревность, будет определяющим фактором того, насколько хорошо она поможет в вашей жизни. Если вы наброситесь на своего партнера и кричите, скорее всего, это не улучшит ваши отношения. Но если вы уважительно выражаете свои опасения, вы и ваш партнер можете использовать ревность как возможность учиться и расти как пара.

Ревность не всегда бывает плохой, но если это так, вам нужно взять ее под контроль! Вы можете преодолеть ревность в отношениях, работая над любовью к себе, уважительно общаясь с супругом и корректируя свои ожидания. Это будет способствовать счастливым и здоровым отношениям.