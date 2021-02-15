УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Как побороть ревность в отношениях: полезные лайфхаки

15 февраля 2021, 19:56

Ревность может разрушить прекрасные отношения.

Измена
Ревность может разрушить прекрасные отношения. / yavahitna.com.ua

Вы когда-нибудь задумывались, врет ли ваш партнер вам о том, куда он идет? Может, он пишет в Facebook своему бывшему супругу или супруге? Или вы испортили идеально хороший вечер, обвинив своего партнера в том, чего, как вы почти уверены, он даже не делал?

Если да, то добро пожаловать в клуб ревности.

Суть в том, что в ревности нет ничего забавного. Это разрушает отношения, заставляет вас чувствовать себя сумасшедшим и зажигает болезненную лампочку подозрений, которая живет в вашем сердце.

Но при попытке преодолеть ревность иногда может казаться, что вы пытаетесь контролировать приливную волну. Вы не собираетесь разрушать плотину, но вы не можете удержать свою ревнивую воду от протекания.

Читайте такжеРевность, скупость и разбросанные носки: чем каждый знак раздражает в быту

Никто не хочет ревновать. Ревность может разрушить прекрасные отношения. Она питает недоверие, наносит ущерб самооценке и редко приносит пользу. Тем не менее, многие из нас бессильны остановить ее, подавляя наши мысли, действия и речь.

Итак, что мы можем с этим поделать? Как побороть ревность? Вот 8 советов, как преодолеть ревность в отношениях.

1. Считайте до десяти

Нет ничего приятного в том, чтобы поймать вашего партнера, который отправляет кокетливое сообщение кому-то другому или слушать, как он влюбляется в какую-то знаменитость, но действительно ли из-за этих вещей стоит расстраиваться?

Когда ревность начинает вызывать у вас гнев, закройте глаза, сделайте глубокий вдох и сосчитайте до десяти. По прошествии десяти секунд спросите себя, действительно ли то, из-за чего вы расстроены, стоит того, чтобы испортить вам день.

Если вам необходимо поднять этот вопрос, сделайте это спокойно. Вместо того, чтобы кричать на партнера или унижать его, просто скажите: "Мне становится немного неудобно, когда ты делаешь...".

2. Доверяйте своим инстинктам

Приведенный выше совет был разработан для людей, которые имеют дело с излишней ревностью, а не для тех, у кого есть законные причины подозревать своего супруга (например, партнеры открыто флиртуют с другими, имеют тайную дружбу или лгут вам).

Как узнать, верен ли ваш партнер? Суть в следующем: доверяйте своим инстинктам.

Скорее всего, вы знаете, что слишком остро реагируете на какую-то глупость, но если ваша интуиция подсказывает вам, что в ваших отношениях что-то не так, вы, вероятно, правы!

Спокойно и уважительно поговорите со своим партнером о том, что вы чувствуете, и выясните, что портит ваши отношения.

3. Работа по укреплению доверия

Доверие - важный аспект здоровых, счастливых и приносящих удовлетворение отношений. Преодоление ревности требует наличия здорового уровня доверия.

Вы укрепляете доверие как пара, когда:

  • Не лжете друг другу
  • Несете ответственность за свои действия
  • Выражаете свои чувства
  • Не делаете того, чего не хотите, чтобы ваш супруг делал
  • Показываете, что вы надежный

Поступая так, вы и ваш супруг (а) укрепите здоровое доверие, которое позволит вам чувствовать себя в безопасности и любимыми в ваших отношениях.

4. Повышайте любовь к себе

Ревность часто возникает из-за проблем с самооценкой. Возможно, вы не чувствуете себя достойным чьей-то безусловной привязанности или, возможно, кто-то предал ваше доверие в прошлом, и это заставило вас чувствовать себя неловко, отдавая свое сердце.

Как бы то ни было, здоровые отношения основываются на здоровом уровне любви к себе. Повышение любви к себе также помогает преодолеть ревность. Вы можете попрактиковаться в повышении любви и уважении к себе, проводя время в одиночестве и научившись ценить свою собственную компанию, хорошо относясь к своему телу и работая над саморазвитием.

5. Сообщите о своих чувствах

То, что вы и ваш партнер считаете правильным во взаимоотношениях, может быть совершенно другим, поэтому так важно открыто выражать свои чувства.

Хорошее выражение своих чувств - важный шаг в преодолении ревности. Осознание того, какие действия и поведение повредит вашему партнеру и наоборот, поможет вам и вашему супругу построить здоровые отношения, основанные на уважении.

6. Рассмотрите возможность консультирования

Ваша ревность берет верх над вашими отношениями?

Чаще всего ревность возникает из-за того, что случилось с вами в прошлом. Возможно, у вас было травмирующее детство или кто-то, кому вы доверяли эмоционально, вербально или физически, причинил вам боль. В любом случае терапия может помочь: что такое семейное консультирование и как оно помогает во взаимоотношениях

Общение с профессионалом лично, через Zoom / Skype или в чате может помочь вам разобраться в том, что заставляет вас проявлять ревность.

Терапевт также может дать вам механизмы преодоления гнева или ревности в будущем - или он может даже подтвердить ваши чувства и сообщить, что у вас может быть законная причина для ревности.

7. Скорректируйте свои ожидания в отношениях

Один из советов по преодолению ревности - пересмотреть свои ожидания в отношении отношений.

Тот факт, что вы состоите в отношениях, не означает, что вы потеряли способность находить кого-то привлекательным. Если вы заметите кого-то за пределами вашего нынешнего романа, это не означает, что в ваших отношениях что-то не так или вы не привязаны к своему партнеру.

Пока ваш партнер не действует в соответствии с его влечением к кому-то другому, беспокоиться не о чем.

Обратите внимание, что изменение ваших ожиданий не означает снижение ваших стандартов. Вы не должны быть с кем-то, кто заставляет вас чувствовать себя плохо.

8. Выражайте ревность здоровым образом

Важно помнить, что ревность, выраженная сразу же, не обязательно должна быть чем-то плохим!

Ревность действительно может помочь парам:

  • Выражайте больше признательности друг другу / не принимайте друг друга как должное
  • Увеличьте любовь и привязанность
  • Способствуйте самосовершенствованию
  • Работайте, чтобы сделать друг друга счастливыми
  • Действуйте как посланник, когда что-то не так

Но опять же, то, как вы выражаете ревность, будет определяющим фактором того, насколько хорошо она поможет в вашей жизни. Если вы наброситесь на своего партнера и кричите, скорее всего, это не улучшит ваши отношения. Но если вы уважительно выражаете свои опасения, вы и ваш партнер можете использовать ревность как возможность учиться и расти как пара.

Ревность не всегда бывает плохой, но если это так, вам нужно взять ее под контроль! Вы можете преодолеть ревность в отношениях, работая над любовью к себе, уважительно общаясь с супругом и корректируя свои ожидания. Это будет способствовать счастливым и здоровым отношениям.

отношения
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
С Днем ангела Елены – поздравления трогательные и красивые открыткиС Днем ангела Елены – поздравления трогательные и красивые открытки Татьянин день и День студента в Украине: история, традиции и что нельзя делатьТатьянин день и День студента в Украине: история, традиции и что нельзя делать Православный календарь свадеб 2021 и благоприятные дни для венчанияПравославный календарь свадеб 2021 и благоприятные дни для венчания Что нужно делать в феврале – лунный календарь огородника на февральЧто нужно делать в феврале – лунный календарь огородника на февраль В подгузнике и с виагрой: в России подполковник с женой умерли во время БДСМ-сексаВ подгузнике и с виагрой: в России подполковник с женой умерли во время БДСМ-секса
Следующий материал

Последние новости

20:43
Украинцев спасают из Занзибара: среди пассажиров - "уханьская" девушка с собачкой
20:42
Венгерский еврокомиссар упорно требовал от Украины закрыть Миротворец - СМИ Видео
20:22
Игры для двоих: 10 увлекательных мобильных игр на Android и iPhone
20:10
Гороскоп на 16 февраля для всех: отказ от зеркала и мучительная боль Видео
20:05
Весной подорожают три самых популярных продукта украинцев Видео
Реклама
20:02
Снегопады продолжаются: на каких дорогах до сих пор ограничено движение Видео
19:56
Как побороть ревность в отношениях: полезные лайфхаки Видео
19:36
Психолог назвала главный вопрос, который молодожены должны обсудить перед свадьбой Видео
19:32
В Минздраве поведали, от чего чаще всего умирают украинцы Видео
19:18
ВОЗ наконец утвердила вакцину от коронавируса, которую ждет Украина Видео
19:07
У Зеленского рассказали о серьезных потерях Украины от оккупации Крыма Видео
19:05
"Условие МВФ": в Минюсте раскрыли детали законопроекта об увольнении Сытника Видео
18:59
Фитнес-модель похвасталась большой грудью на снимке из отпуска
18:56
Менструальные циклы и луна: есть ли связь Видео
18:54
Появились новые подробности грядущего хоррора от создателя Silent Hill Фото
18:40
Лаконичная стрижка на длинные волосы из 90-х врывается в моду на весну-лето Фото Видео
18:18
В Clubhouse забанили Владимира Соловьева Видео
18:02
В Укрэнерго назвали сроки отказа от импорта электроэнергии из России Видео
18:01
Резников раскритиковал Минские соглашения и заявил о модернизации Видео
17:47
4A Games представила расширенное издание Metro Exodus для ПК
Реклама
17:32
Как варить кускус — самый вкусный и простой рецепт Видео
17:25
Игры в Украине могут существенно подорожать из-за "налога на Google" Видео
17:20
Во Франции призвали Украину не спешить с изменением Минских соглашений Видео
17:08
Механическая или элекрическая зубная щетка: врачи рассказали, что лучше Видео
17:07
В Африке вновь вспыхнула эпидемия вируса Эбола Видео
17:03
Удаленка из-за COVID-19 грозит школьникам одной из областей Украины Видео
17:00
Центр Киева сковали пробки: где проехать невозможно Видео
17:00
"Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами
16:46
Обворовали на 3,5 млрд грн: тайный покупатель обнаружил, как нас дурят сети бытовой техники
16:16
Как похорошела трилогия Mass Effect – что нужно знать перед покупкой Видео
16:15
Врач назвал диетические хитрости, чтобы прожить дольше Видео
16:13
Когда детям можно пить кофе: эксперт назвала правильный возраст
16:05
Партия Порошенко выдвигает кандидатом в нардепы фигурантку дела Шеремета Видео
15:49
Илон Маск получил повестку в суд по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд Видео
15:42
У Зеленского назвали сроки действия фиксированной цены на газ Видео
15:27
В Слуге народа оценили шансы Украины протянуть этот год без транша МВФ Видео
15:20
В "ДНР" заговорили о подготовке наступления после взрыва авто с главарем боевиков Фото
15:17
В Кремле оценили предложение Маска Путину
15:09
Инсайдеры раскрыли главные особенности iPhone 13 Видео
14:47
Китайские инвесторы Мотор Сичи намерены "сбить" с Украины еще больше денег Видео
Реклама
14:39
Лавров заявил об унижении Евросоюза, и связал его с Украиной Видео
14:31
В России с молотка ушел скандальный памятник Аленке Видео
14:21
Создатели Clubhouse поделились планами по развитию нашумевшей соцсети
14:04
До -25 в Украине: синоптик назвал самые холодные области Видео
13:54
Украинцев предупредили о новом ударе морозов, но обнадежили скорым потеплением Видео
13:52
Песков прокомментировал слова Путина о поддержке Россией Донбасса Видео
13:35
В Минсоцполитики рассказали, как подготовить украинцев к повышению тарифов Видео
13:20
В МИД ответили на обвинения в давлении на умершего посла Украины в КНР
13:16
Бейонсе засветила пышные ягодицы в изысканной позе Видео
13:10
Перезапуск Silent Hill собирает вокруг себя новые слухи Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять