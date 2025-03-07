Женщина получила неожиданную записку от пилота: история, которая взорвала TikTok

Внезапный комплимент от пилота вызвал споры в сети.

https://glavred.info/life/zhenshchina-poluchila-neozhidannuyu-zapisku-ot-pilota-istoriya-kotoraya-vzorvala-tiktok-10645136.html Ссылка скопирована

Пилот оставил пассажирке записку / Коллаж: Главред, фото: Steph Bohrer/TikTok, инстаграм-stephbohrer

О чем речь:

Пилот оставил туристке загадочную записку

Неожиданная записка вызвала волну эмоций в сети

23-летняя блогер Стеф Борер получила неожиданный комплимент от пилота, который передал ей записку на салфетке. Женщина ждала свой рейс в США, когда мужчина подложил ей сообщение и быстро исчез, рассказывает Главред со ссылкой на Dailystar.

В записке было трогательное признание о ее красоте. Потрясенная Стеф поделилась этой историей в TikTok, вызвав бурное обсуждение среди пользователей. Ее видео мгновенно стало вирусным, набрав более семи миллионов просмотров и более 1,2 миллиона лайков.

видео дня

Пользователи TikTok разделились во мнениях: одни считали жест милым и романтичным, другие предполагали, что пилот может быть женат или даже иметь несколько семей. Несмотря на споры, история вызвала волну обсуждений, а кто-то даже пошутил, что Стеф стоит готовиться к свадьбе.

Несколько самых популярных мнений:

"Он, наверное, женат и имеет пятеро детей".

"Он не оставил номер, потому что он чей-то муж".

"Я думаю, что у него, наверное, три семьи в трех разных штатах"

"Мне кажется, что он просто носит СТОС таких записок в кармане".

"Бесплатные полеты на всю жизнь звучат хорошо для меня".

"Думаю, это твой знак, чтобы начать делать свадебную доску, крошка".

"Это довольно мило, на самом деле".

Этот случай не единственный: в прошлом году другая пассажирка также получила записку, где незнакомец хвалил ее волосы.

Недавно также пилот объяснил, зачем включать режим полета.

Больше интересных новостей:

The Daily Star The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред