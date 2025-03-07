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Женщина получила неожиданную записку от пилота: история, которая взорвала TikTok

Даяна Швец
7 марта 2025, 05:30
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Внезапный комплимент от пилота вызвал споры в сети.
Женщина получила неожиданную записку от пилота: история, которая взорвала TikTok
Пилот оставил пассажирке записку / Коллаж: Главред, фото: Steph Bohrer/TikTok, инстаграм-stephbohrer

О чем речь:

  • Пилот оставил туристке загадочную записку
  • Неожиданная записка вызвала волну эмоций в сети

23-летняя блогер Стеф Борер получила неожиданный комплимент от пилота, который передал ей записку на салфетке. Женщина ждала свой рейс в США, когда мужчина подложил ей сообщение и быстро исчез, рассказывает Главред со ссылкой на Dailystar.

В записке было трогательное признание о ее красоте. Потрясенная Стеф поделилась этой историей в TikTok, вызвав бурное обсуждение среди пользователей. Ее видео мгновенно стало вирусным, набрав более семи миллионов просмотров и более 1,2 миллиона лайков.

видео дня
@stephbohrer

я даже не видела его лица

♬ Enchanted (Taylor's Version) - Taylor Swift

Пользователи TikTok разделились во мнениях: одни считали жест милым и романтичным, другие предполагали, что пилот может быть женат или даже иметь несколько семей. Несмотря на споры, история вызвала волну обсуждений, а кто-то даже пошутил, что Стеф стоит готовиться к свадьбе.

Несколько самых популярных мнений:

  • "Он, наверное, женат и имеет пятеро детей".
  • "Он не оставил номер, потому что он чей-то муж".
  • "Я думаю, что у него, наверное, три семьи в трех разных штатах"
  • "Мне кажется, что он просто носит СТОС таких записок в кармане".
  • "Бесплатные полеты на всю жизнь звучат хорошо для меня".
  • "Думаю, это твой знак, чтобы начать делать свадебную доску, крошка".
  • "Это довольно мило, на самом деле".

Этот случай не единственный: в прошлом году другая пассажирка также получила записку, где незнакомец хвалил ее волосы.

Недавно также пилот объяснил, зачем включать режим полета.

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The Daily Star

The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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