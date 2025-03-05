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Как убрать затхлый запах из шкафа: действенный лайфхак для свежести

Даяна Швец
5 марта 2025, 04:00
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Существуют проверенные способы борьбы с неприятным запахом.
запах, шкаф, одежда
Как избежать грибка и неприятного аромата / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

  • Как навсегда избавиться от затхлого запаха в шкафу
  • Как сделать так, чтобы в шкафу всегда приятно пахло

Затхлый запах в шкафу может испортить не только впечатление и настроение, но и одежду, которая в нем хранится. Однако паниковать не стоит - эту проблему можно решить, пишет Главред со ссылкой на Southern Living.

Почему в шкафу плохо пахнет?

Основная причина неприятного запаха - высокая влажность, которая способствует образованию плесени и грибка. Они не только повреждают вещи, но и могут быть опасными для здоровья. Влага в шкафу чаще всего появляется из-за плохой вентиляции или если он расположен рядом с ванной комнатой.

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Другие возможные источники запаха - грязная одежда или обувь, которые задерживают влагу, пот или остатки пищи. Впоследствии запах от этих вещей распространяется на все пространство.

Чтобы определить причину запаха, стоит проверить наличие грязной одежды, корзины для белья, а также внимательно осмотреть шкаф на предмет следов влаги или плесени.

Как убрать плохой запах из шкафа?

Для очистки шкафа следует вынуть все вещи, постирать грязную одежду при высокой температуре с добавлением белого уксуса, а полки и стены протереть раствором уксуса и воды. Дополнительно можно использовать соду для обработки ковриков и пола, а затем хорошо проветрить помещение.

Что сделать, чтобы в шкафу хорошо пахло?

Чтобы предотвратить появление запаха в будущем, необходимо улучшить вентиляцию: оставлять двери шкафа открытыми на ночь, установить решетки или специальные отверстия для циркуляции воздуха. Также стоит регулярно стирать одежду, обрабатывать обувь и не хранить вещи слишком плотно, чтобы между ними мог проходить воздушный поток.

Кстати, также рассказывалось, чем отмыть старые пятна на диване.

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Southern Living

Southern Living - это американский журнал, который освещает темы, связанные с приготовлением пищи, садоводством, дизайном интерьера, путешествиями и местными традициями.

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