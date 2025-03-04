Пена для бритья, сода и уксус: чем отмыть старые пятна на диване

Раскрыт секрет, как почистить диван от запаха и пятен.

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Чем отмыть старые пятна на диване / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Марта Карат"

Вы узнаете:

Как почистить диван от старых пятен раствором из соды и уксуса

Как в домашних условиях сделать химчистку дивана хозяйственным мылом

Как почистить засаленные места на диване пеной для бритья

Жирные пятна на обивке дивана могут сильно испортить его внешний вид. А вывести их без следа самостоятельно бывает довольно тяжело. Более того, необдуманные действия способны лишь усугубить ситуацию: увеличить размеры пятна и еще больше испортить обивку. Главред расскажет, как почистить диван в домашних условиях от грязи и запаха, используя доступные средства.

Автор Youtube-канала "Марта Карат" также рассказала, как почистить от пятен светлый диван.

Как почистить диван от старых пятен раствором из соды и уксуса

Такой метод очистки дивана подходит для мебели из любого материала, кроме кожи и кожзама. Вам понадобятся:

теплая вода - 1 л;

жидкость для мытья посуды - 4 ст. л;

сода - 2 ст. л;

глицерин - 2-4 ст. л;

уксус 9% - 8 ст. л;

щетка и губка.

В таз налить теплую воду, растворить там соду и жидкость для мытья посуды. Влить глицерин, перемешать, затем добавить уксус и снова перемешать. Смочить губку или щетку в растворе и тщательно потереть диван в местах скопления грязи. Затем собрать пену, смазать ею пятна и оставить на 1 час.

После этого снова почистить диван, но уже чистой губкой или тряпкой, регулярно промывая ее под проточной водой. В конце обязательно высушить диван феном, чтобы избежать гниения ткани.

Как в домашних условиях сделать химчистку дивана хозяйственным мылом

Альтернативный вариант быстрой очистки дивана - способ наших мам и бабушек, которые применяли всё, что есть под рукой, вместо агрессивной бытовой химии. Для уборки вам нужны:

теплая вода - 1 л;

хозяйственное мыло или жидкость для мытья посуды;

щетка или губка.

Налить в таз теплую воду, растворить там натертое хозяйственное мыло или несколько столовых ложек средства для мытья посуды. Раствор должен получиться насыщенным, с большим количеством пены. Смачивая губку в приготовленном средстве, втирайте его в диван, уделяя особое внимание старым пятнам. В конце прополощите губку и смойте раствор с обивки мебели. Делайте так, пока губка не станет чистой, а на диване не останется следов моющего. В конце высушите мебель феном.

Как почистить засаленные места на диване пеной для бритья

Данный вариант подойдет тем, у кого диваны сделаны из любых материалов, кроме кожи и кожзаменителя. Как видите, пену для бритья можно использовать не только по прямому назначению, но и в качестве очистителя ткани. Перед началом процесса подготовьте:

пену для бритья;

губку или щетку;

чистую воду.

Вам нужно нанести толстым слоем пену для бритья на пятно, которое вас смущает. Затем взять губку или щетку, интенсивно потереть ею диван. Делать так до тех пор, пока пятно не исчезнет, а затем вымыть губку под проточной водой, начисто вытереть диван и высушить его феном.

Смотрите видео о том, как почистить от пятен светлый диван:

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