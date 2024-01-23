Только люди с высоким IQ смогут найти телефон: сложная оптическая иллюзия

На изображении мастерски размещен телефон. Сможете ли вы найти его за 30 секунд?

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Сможете ли вы найти телефон за 30 секунд? / Коллаж Главред, фото: pexels, Tombola

Издавна оптические иллюзии играли с человеческим умом, бросая вызов нашей зрительной системе. Оптические иллюзии не только интересны, но и могут быть отличным способом развить творческий потенциал и улучшить психическое благополучие.

Регулярное выполнение таких задач способно улучшить когнитивные способности, тем самым предотвращая снижение когнитивных функций у пожилых людей.

Сможете ли вы найти телефон за 30 секунд? / Фото: Tombola

На изображении выше показана сцена игрового шоу, где участники стоят на своих подиумах, а толпа аплодирует им. В толпе каким-то образом спрятался телефон. Задача состоит в том, чтобы найти его в течение 30 секунд, пишет JagranJosh.

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Банкир потерял его и начинает метаться в холодный пот, если его не найдут в ближайшее время. Телефон незаметно спрятан, но при определенной концентрации усилий можно преодолеть 30-секундный временной барьер.

Можно утверждать, что он даже прячется у всех на виду.

С первого взгляда заметить телефон будет нелегко. Это будет отличная проверка вашей наблюдательности.

Старайтесь обратить внимание на все участки изображения. Попробуйте посмотреть на изображение под разными углами, возможно, это поможет вам найти телефон.

Огромные аплодисменты тем читателям, которые сумели обнаружить спрятанный телефон в пределах лимита времени, у вас самое острое зрение. Если вы все еще ищете телефон, посмотрите ответ ниже.

Правильный ответ / Фото: Tombola

Спрятанный телефон находится под подиумом участницы под номером 4.

Если вам понравилась эта задача с оптическими иллюзиями, обязательно попробуйте еще несколько задач. Сможете ли вы обнаружить зонтик, какая скрыта среди страусов, всего за 8 секунд?

Сможете ли вы найти щенка, спрятано среди игрушек в магазине? Вам понадобится большое внимание и когнитивные способности, чтобы найти его за 13 секунд.

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